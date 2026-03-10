Conozca cuáles son los nutrientes que ayudan en el cuidado de los riñones

La función de los riñones es fundamental para el correcto funcionamiento del cuerpo humano, ya que estos órganos se encargan de filtrar la sangre y eliminar desechos del organismo. Sin embargo, especialistas advierten que los casos de enfermedad renal crónica continúan en aumento en Costa Rica, lo que refuerza la importancia de la prevención y el cuidado de la salud renal.

De acuerdo con la nutricionista Natalia Muñoz, de Milenium Natural Systems, los riñones realizan un trabajo intenso durante todo el día. En promedio, un adulto posee cerca de cinco litros de sangre, y estos órganos pueden filtrar entre 180 y 200 litros diarios, lo que equivale a que el flujo sanguíneo pase por los riñones hasta 50 veces cada día.

Esta elevada carga de trabajo provoca que los riñones sean especialmente sensibles al daño oxidativo, un proceso que deteriora las células con el paso del tiempo. Por ello, los especialistas señalan que el cuidado preventivo es clave para mantener el buen funcionamiento de estos órganos.

Muñoz explicó que la enfermedad renal suele avanzar de forma silenciosa y, en muchos casos, los síntomas aparecen cuando el órgano ya ha perdido parte de su funcionalidad. Entre las señales de alerta figuran retención de líquidos en piernas o rostro, fatiga inexplicable y cambios en la orina.

Estos cambios pueden incluir variaciones en el color, la frecuencia urinaria o la presencia de espuma, lo cual podría indicar pérdida de proteínas. Ante estas señales, los expertos recomiendan acudir a evaluación médica y realizar exámenes de laboratorio para verificar la función renal.

Como parte de la prevención, se recomienda incorporar nutrientes que favorezcan la salud de los riñones. Sustancias antioxidantes como el ácido alfa lipoico, junto con minerales como el zinc y el selenio, ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

Además, otros compuestos naturales como el arándano rojo y la vitamina C pueden contribuir a prevenir infecciones urinarias recurrentes. Estas sustancias ayudan a evitar que bacterias se adhieran a la vejiga y la uretra, reduciendo el riesgo de complicaciones.

Los especialistas también insisten en la importancia de mantener hábitos de vida saludables. Entre ellos destacan una hidratación adecuada, control de la presión arterial y de los niveles de glucosa en sangre para evitar afectaciones en los riñones.

Finalmente, recomiendan llevar una alimentación balanceada, realizar actividad física de forma regular y mantener un buen descanso. Estas medidas, junto con chequeos médicos periódicos, contribuyen a preservar la salud renal y el bienestar general.



