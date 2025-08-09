Estado Nacional: ¿Qué pasa con los aranceles?

El panorama del comercio global ha cambiado con el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, tras la entrada en vigencia, el jueves, de su nueva política arancelaria.

Esta medida proteccionista redefine las relaciones comerciales a nivel mundial y golpea a Costa Rica. El país ahora enfrenta una tarifa general del 15% sobre todas sus exportaciones a ese mercado, lo que representa un desafío económico y genera una profunda incertidumbre para el sector productivo nacional.

La situación se agrava con otras amenazas que apuntan a sectores clave de la economía costarricense. Además del arancel general, la administración estadounidense valora un posible arancel del 100% sobre la importación de chips y semiconductores, un pilar de la exportación de alta tecnología. A esto se suma la reactivación de una iniciativa de ley que pretende forzar el regreso de los centros de llamadas a territorio estadounidense, poniendo en riesgo miles de empleos en el sector servicios del país.

Lilliana Carranza, directora de Estado Nacional, analizó el tema con Tomás Dueñas, exministro de Comercio Exterior y exembajador; el economista Daniel Ortiz, de la firma CEFSA; y Vanessa Gibson, de CINDE.

Repase el programa completo en el video adjunto.