Estado Nacional: La Posada del Alivio

Durante 40 años, La Posada del Alivio ha sido un aliado fundamental para el Hospital Nacional de Niños. Este albergue ofrece hospedaje a padres y madres de familia que viven lejos y tienen a un hijo hospitalizado.

Más del 60% de las familias beneficiadas provienen de zonas alejadas de Alajuela, Limón y Puntarenas. El 90% de sus huéspedes son mujeres entre 18 y 49 años, muchas de ellas jefas de hogar.

La casa, construida hace dos décadas, cuenta con 22 camas. Con el objetivo de duplicar su capacidad, La Posada de Alivio, en el marco de su aniversario, busca reconstruir su estructura por completo.

El programa Estado Nacional abordó este tema en una entrevista con Gabriela Llobet, presidenta de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños; la doctora Lydiana Ávila de Benedictis, jefa del departamento de Medicina del hospital; y la doctora Olga Arguedas, exdirectora del Hospital Nacional de Niños y actual miembro de la Junta Directiva de la asociación.

Repase el programa completo en el video adjunto.