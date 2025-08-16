Estado Nacional: Estafas cibernéticas

Las estafas y fraudes informáticos están vaciando los bolsillos de miles de costarricenses, con cifras que aumentan cada año. En los primeros seis meses de este año, las pérdidas económicas ya superan los 2.800 millones de colones.

Frente a este alarmante incremento, la Oficina del Consumidor Financiero ha lanzado la campaña “A mí también me pasó”. Esta iniciativa, creada en colaboración con bancos públicos, privados y las cuatro cooperativas más grandes del país, busca capacitar a las personas para que puedan identificar los métodos de estafa más comunes y, así, reducir el número de delitos informáticos.



El programa Estado Nacional abordó este tema con Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero, Raúl Lacayo de la Comisión de Seguridad de la Asociación Bancaria Costarricense y Yorkssan Carvajal, Jefe de la Sección Especializada Contra el Fraude Informático.







