Estado Nacional: Estado de la Educación

El Estado de la Nación publicó el décimo informe del estado de la educación, una radiografía que demuestra el estado crítico en que se encuentra el sistema educativo de Costa Rica, uno de los principales hallazgos es la peor caída de la inversión encuentra los últimos 40 años.



Lilliana Carranza analizó el tema con Isabel Román coordinadora del informa, Jennifer León, investigadora y Jorge Vargas Cullel, director del Programa Estado de la Nación.





