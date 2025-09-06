Estado Nacional: ¿Cómo combatir la inseguridad?

Las estadísticas de seguridad en Costa Rica reflejan un deterioro considerable: el país ha registrado, en promedio, un asesinato triple cada mes, lo que incide directamente en el aumento de la cantidad de víctimas colaterales y eleva la tasa nacional de homicidios.

Este incremento en la violencia coloca a Costa Rica como el segundo país más violento de Centroamérica. Las cifras de criminalidad e inseguridad han trascendido la mera percepción ciudadana y han sido identificadas como el problema que más preocupa a los costarricenses, según los resultados de la última encuesta del CIEP.

Algunos aspirantes a la Presidencia ya tienen sus propuestas para abordar la crisis. Estas estrategias de seguridad están emergiendo como el tema central de la agenda electoral.

Estado Nacional conversó con algunos candidatos presidenciales y analizó el tema con Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia.

