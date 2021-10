Roxana Morales: “Acostumbrarnos a un tipo de cambio fijo nos hace cometer errores”

Esta semana, el precio del dólar en ventanilla llegó hasta los ₡645, acrecentando el temor y ansiedad entre los usuarios y, con esto, trayendo inestabilidad a algunos mercados.



Ese aumento constante de este 2021 obligó finalmente al Banco Central a intervenir, con una inyección de casi $26 millones en 24 horas, para intentar estabilizar el tipo de cambio y evitar que el temor siga empujando el precio de la moneda estadounidense hacia arriba.

¿Es realmente motivo de preocupación la situación del tipo de cambio en el país?

La economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales, explicó que esa fluctuación en el precio del dólar no solo es normal, sino incluso saludable. A continuación, le explicamos por qué.

¿Por qué en medio de un alza sostenida que ya llevó el tipo de cambio hasta los ₡645 el llamado de los economistas es a la calma?

En los últimos días, las noticias que han surgido en los medios de comunicación sobre el tipo de cambio despiertan la ansiedad en las personas, muchas incluso trasladando sus ahorros de colones a dólares o incluso, si están previendo un viaje o alguna compra a futuro, lo están haciendo desde ahora pensando en que va a subir más el tipo de cambio, sin saber que en realidad todo eso hace que aumente la demanda de esa moneda y eso dispara su precio.

El tipo de cambio precisamente se determina por oferta y demanda: si la oferta se mantiene constante, pero hay muchísima demanda, el precio sube, es una depreciación del colón, eso es lo que está pasando.

¿Hasta dónde puede llegar ese precio entonces?

En el tipo de cambio intervienen muchísimas variables, algunas más controlables que otras, por ejemplo el tema de la especulación. En este momento y lo que se ha venido observando es que, si bien es cierto hay un incremento en el tipo de cambio, mucho de eso responde a momentos coyunturales: esa mayor demanda de la estacionalidad que es habitual por la compra de productos para las ventas de fin de año por ejemplo, hay compras de tiquetes aéreos, viajes… Pero si la oferta de dólares no aumenta igual que la demanda, el tipo de cambio sube.

¿Qué pasa? Que a mediados de noviembre las empresas pueden tener dólares y tienen que empezar a cambiarlos a colones para pagar aguinaldos, por ejemplo, entonces se empiecen a deshacer de esos dólares. Qué tanto va a afectar eso el tipo de cambio va a depender de esos eventos y de todas las variables que hay en una economía, por ejemplo ahora que viene el proceso electoral o la expectativa que hay por varios proyectos de ley que tienen que ver con impuestos, salarios… La incertidumbre siempre hace que la gente busque refugiarse en los dólares para poder tener asegurado su dinero, incluso pensando en alguna utilidad o ganancia, pero todo eso es incierto.

¿La intervención del Banco Central es una señal de calma o más bien un signo de alerta?

El Banco Central interviene cuando nota que los movimientos en el tipo de cambio no responden a una situación estructural, sino a eventos de corto plazo, como esta demanda surgida de la incertidumbre. Es muy importante que el Central suavice esos crecimientos porque si no más personas comienzan a demandar más dólares y hay empresas también adquiriendo dólares para importar, entonces son todavía más presiones.

Lo que es importante es tener en cuenta que el Central va a seguir interviniendo en la medida en que esas variaciones sean fuertes, para evitar que el tipo de cambio suba de manera importante y luego baje de manera importante, el Banco Central busca que esos cambios sean suaves.

¿Por qué intervenir ahora y con sumas tan importantes y no antes para estabilizar el tipo de cambio y evitar que llegara a este precio?

El Banco Central no publica cuáles son sus reglas de intervención, es parte de su discrecionalidad e incluso unos poquitos funcionarios son los que saben qué está ocurriendo en los mercados y cuando deben o no intervenir, lo cierto es que el Banco Central va a intervenir cuando haya movimientos que pudieran considerarse especulativos, pero en ese sentido yo podría decir que con todos estos movimientos en el tipo de cambio existe esa certeza de que algunos intermediarios estén realizando algunas compras fuertes que no responden a un proceso estructural, sino que es algo del momento o que algunas empresas estén demandando dólares para hacer compras.

Pero el Banco Central no va a intervenir para cambiar la tendencia, o sea no va a intervenir tantísimo como para que le tipo de cambio baje, la idea es que se estabilice y el mercado sea el que decida si sube o baja. El Central define cuándo lo hace y él mismo ha reconocido que no revela esas reglas porque si no sería un arma de doble filo si el mercado lo sabe.

De cualquier forma no debería ser que el tipo de cambio sea tan fijo, nosotros tenemos un tipo de cambio fluctuante, debería estar subiendo y bajando y nosotros acostumbrarnos a que suba y baje. Hemos tenido mucho tiempo el tipo de cambio muy estable y al haber un mínimo movimiento eso hace que las personas se inquieten y eso hace que se presenten estas situaciones, que comienzan a demandar más dólares y luego se quieren devolver y ya más bien el tipo de cambio bajó, más bien tuvieron una pérdida. Entonces es importante tener calma, ¿si yo no ocupo dólares entonces para qué demando dólares? Si todos pensamos que vamos a ocupar dólares, aunque sea poquito, cuando es mucha gente se va a presionar el dólar hacia arriba.

¿Por qué es mejor esa fluctuación en el tipo de cambio en lugar de estabilidad que tradicionalmente es algo que se piensa como bueno?

La fluctuación es importante cuando son movimientos pequeños, los grandes por supuesto que son dañinos. Cuando hablamos que es bueno que el tipo de cambio esté en movimiento es que sean pocos colones hacia arriba y pocos colones hacia abajo.

¿Pero por qué mejor un poquito y no mantenernos estables?

Porque al mediano y largo plazo el tipo de cambio busca su equilibrio, busca cuál es la demanda y oferta del mercado, la capacidad importadora, exportadora, el turismo… Todas esas variables son las que denominan qué tantos dólares necesita la economía y es eso lo que dicta cuándo tiene que subir o bajar el tipo de cambio, ese es el tipo de cambio que elegimos, así funciona. Ahorita tenemos más de un año con una tendencia al alza, pero esa alza no es tan significativa.

Antes teníamos un tipo de cambio fijo o restante, donde todos los días se devaluaba el tipo de cambio un monto en específico, entonces yo podía saber de aquí a un año cómo iba a estar el tipo de cambio, pero eso generaba una inercia inflacionaria, porque si yo sabía que de aquí a un año se devaluaba un 15% entonces yo sabía que iba a haber un 15% de inflación entonces yo había contratos con un 15% más alto… Si hubiéramos seguido con ese modelo quién sabe si ya andaríamos por los mil colones.

El acostumbrarnos a un tipo de cambio fijo nos hace cometer errores, hace que si yo me endeudo en dólares tenga la idea de que se va a mantener ahí y resulta que en un año el tipo de cambio subió y ya mi salario no me alcanza para pagar, entonces yo debería tener certeza de que el tipo de cambio puede fluctuar y que me arriesgo a endeudarme en dólares porque tengo ese margen.

¿Esa estabilidad nos hace más sensibles a las variaciones?

Nos hace más sensibles pero también provoca que obviemos el riesgo cambiario. Después de la crisis de 2008 hubo una inestabilidad en el tipo de cambio y la gente se empezó a endeudar en dólares incluso ganando en colones, entonces cuando el tipo empezó a subir se dieron cuenta que no podían hacerle frente ya a sus obligaciones. Por eso es importante saber que el tipo de cambio no puede ser fijo, por eso es importante que se esté moviendo, para que la gente no se acostumbre y asuman ese riesgo al momento de tomar decisiones económicas.

¿Por qué somos tan sensibles, como mercado, a esas fluctuaciones?

En este momento lo que estamos importando es más caro que lo que estamos exportando, las materias primas son más caras, el petróleo, los materiales de construcción en los últimos meses, el problema de logística tan grande que existe a nivel internacional y la inflación de nuestros socios comerciales está subiendo, entonces en la medida en que los productos que compramos suben en el mercado internacional y la economía nuestra se va abriendo con nuevas flexibilizaciones coinciden dos fenómenos: compramos más, pero más caro, eso aumenta el precio del dólar y posiblemente eso no lo va a compensar el ingreso de dólares. Todo eso sin hablar que hay una parte muy importante de la deuda pública en dólares y por eso es la importancia de los préstamos que se están negociando.

¿Con esa coyuntura actual podría no ser tan bueno el impacto del fin de año en el tipo de cambio?

Hay que ver qué tanto podamos importar, posiblemente vamos a querer hacerlo pero dependerá de qué tanto se agilice el transporte internacional. La economía está deprimida pese a que los indicadores económicos nos digan que estamos llegando a niveles precrisis, el desempleo y la pobreza siguen altísimos, los ingresos han bajado, entonces hay una leve recuperación, pero no ha sido igual para todos, por eso es que el consumo no será tampoco el de otros fines de año.

¿Por qué incluso en este momento la recomendación sigue siendo decirle no al dólar y apostarle al colón?

Cuando nos vamos a endeudar siempre se ha dicho que si los ingresos son en colones la deuda tiene que ser en colones, porque si es en dólares no solo hay que asumir el riesgo cambiario, sino también las tasas de interés del mercado internacional, es doble riesgo, en colones es solo la tasa de interés.

Pero si yo tengo suficiente margen de ganancia puedo valorar que el interés en dólares es más bajo, pero tengo que tener claro ese riesgo.

¿Y en las inversiones?

Es lo mismo, si yo quisiera hacer hoy una inversión compro hoy dólares a un precio diferente que es el de venta, pero si dentro de un mes me surge una necesidad y tengo que venderlos es una pérdida importante inmediata por la diferencia que hoy es de ₡12 colones entre una operación y otra. Ese diferencial cambiario es un riesgo también, porque nada me garantiza que cuando voy a vender esos dólares vaya a estar mejor el tipo de cambio.