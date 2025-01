Por qué la depresión no perdona ni siquiera a la gente que es feliz

La depresión es un trastorno complejo que afecta el estado de ánimo, el pensamiento, el comportamiento e incluso la función física, sin embargo, es un enemigo silencioso que, en muchos, casos, se oculta y es difícil hasta para los familiares percibirlo.

Nadie está exento de padecerla, ni siquiera la gente feliz, los famosos o aquellos que se piensa lo tienen todo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma significativa a la carga global de morbilidad.

Se estima que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo más prevalente en mujeres que en hombres.

En Costa Rica es un mal que va en aumento en la población, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), solo en los primeros ocho meses del 2024, la cifra de casos atendidos por depresión fue de 6.009, cifra que superó a todos los casos atendidos en el 2023 con 6.000.

Además, la gran cantidad de incapacidades que recibe la caja es por ansiedad, depresión y depresión laboral.

Allan Fernández es máster en psicología clínica y psicoanálisis y explicó a Teletica.com que la depresión es más grande de lo que se cree o piensa, incluso puede hasta tener causas genéticas.

“A veces no requieren de un disparador, alguien puede traer cierta predisposición a la depresión que no tiene nada que ver con haber vivido eventos traumáticos, no todo evento traumático tampoco se convierte en una depresión. “Por supuesto que la depresión no la puedes segmentar, es el desenlace de una serie de eventos que pueden o no ser de la misma historia de la persona, que no son tan fáciles además de prevenir. “Muchas personas descubren que están deprimidas hasta que un profesional se los hace ver y probablemente han andado deprimidos por muchos años”, detalló el psicólogo.

Por qué la gente que parece que lo tiene todo se deprime

La depresión no distingue clase social ni estatus, pero a veces se llega a creer que una persona que lo tiene todo no necesita deprimirse, incluso los famosos que han alcanzado el éxito han necesitado terapia o internamiento para superar la depresión.

“La pregunta también podría ser, ¿quién si lo tiene todo? Por más que parezca, es materialmente imposible, ningún ser humano lo tiene todo, la persona exitosa carece de espacios privados, por ejemplo.

“Pensamos en todas estas personas famosas que no pueden sentarse a tomar un café, porque hay 80 camarógrafos afuera tratando de encontrar un buen ángulo, eso se sentirá glamuroso para los que no lo vivimos, pero para alguien que lo está vivienda mañana, tarde y noche debe ser algo espantoso.

“Entonces al final todo eso es una fantasía, nadie lo tiene todo, el éxito tiene un precio, la felicidad misma tiene un precio, la realización económica tiene un precio, y así todo”, acotó Fernández.

¿La depresión lleva al suicidio?

Si bien la depresión puede llevar al suicidio, el experto aclara que esto no ocurre en la mayoría de los casos, ya que la depresión muchas veces dista de un pensamiento suicida.

“La historia de Robin Williams es paradigmática en el sentido de que era una persona con muchísimos problemas emocionales mucho antes de ser famoso, eran problemas de mucha envergadura, una persona que sus medicaciones eran pesadas.

“Por ende no lo podemos ver como causa-efecto, no todos los que han intentado quitarse su vida estaban deprimidos, ni todas las personas que están atravesando una depresión van a pensar en la posibilidad de autoeliminarse, es un tema complejo que, además, la gente lo relaciona más con la tristeza, por ejemplo, la tristeza es una emoción humana, lo anormal sería no sentir tristeza, la depresión no es una tristeza continuada, es mucho más complejo, es falta de motivación, falta de hacer las cosas”, finalizó el psicoanalista.

Otro detalle que a veces se suele confundir es pensar que depresión y tristeza es lo mismo, pero como el especialista aclara en blog, "la tristeza es tan normal como la alegría", un problema serio en una persona sería no tener tristeza, ya que es parte de la "paleta de emociones humanas".



Además, en muchos casos, las personas con depresión no lo andan mostrando ni gritando a los cuatro vientos, en algunos casos ni siquiera dejan de sonreír, "es producto de un desequilibrio relacionado con el sistema nervioso".