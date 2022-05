Ministro dice que hará lo necesario para respetar los derechos de los privados de libertad

Desde este domingo 8 de mayo, Costa Rica cuenta con un nuevo gobierno, liderado por el presidente Rodrigo Chaves. Con él, llegan nuevos ministros y presidentes ejecutivos. Para esta entrega de la entrevista del domingo de Teletica.com, conoceremos más de cerca a uno de ellos.

El ministro de Justicia y Paz es el encargado, entre otras cosas, de velar por los diferentes centros penales del país, así como de proteger los derechos humanos de los privados de libertad.

Gerald Campos fue la persona nombrada por el presidente Chaves para asumir una cartera que todos los días asume retos por la sobrepoblación carcelaria que padece, por las consecuencias que deja la crisis pandémica y por las exigencias que implica la atención diaria de la población penitenciaria.

Para obtener más pistas sobre el futuro que le depara a uno de los ministerios más trascendentes del país, este medio conversó con Campos, cuyas declaraciones podrá leer a continuación.

¿Dónde estaba antes de ser nombrado Ministro de Justicia y Paz?

Antes del ofrecimiento del presidente Rodrigo Chaves, trabajaba como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y en febrero pasado cumplí 30 años de servicio, lo cual es muy satisfactorio para mí y tomo como un gran reto esto que ahora viene.

¿Quién lo invita a ser parte del nuevo Gobierno?

Recibo una invitación para atender una reunión donde el presidente Chaves me convoca y acordamos vernos un día en la tarde, una semana antes de él asumir el cargo.

Me presenté en la oficina del Instituto Nacional de Seguros (INS) donde él estaba, ahí dialogamos porque tenía la incógnita de por qué me había citado; hablamos de su gobierno, sobre las intenciones que tiene y me pide que colabore en el ministerio, lo cual analizo y, en buen entendimiento, le digo que sí quiero ser parte del equipo.

¿Cómo toma su nombramiento y el nuevo cargo que hoy presenta?

Lo tomo con mucha alegría y agradecimiento a Dios, a las personas que valoraron mi carrera, trayectoria y capacitación, la cual la he obtenido desde hace mucho tiempo, siempre a la orden del Poder Judicial.

Tengo la posibilidad de servir en una institución que lleva mucha entrega, sacrificio, pero siempre en aras de dar lo mejor en el tiempo que esté como ministro.

¿Cuál será su principal enfoque durante el primer año de su gestión?

Lo primero será reconocer la importancia del servicio público que prestamos desde el ministerio; el rol a la entrega, el desarrollo y cumplimiento en los planes de trabajo a los que tenemos que hacerle frente por todo lo que representan.

Esto no solo consiste en atenuar los efectos de la pandemia, sino también en volcarse hacia la seguridad nacional. También incluye la implementación de políticas claras de servicio, y queremos que sea accesible para todo ciudadano, porque el Ministerio de Justicia también está integrado por el Registro Nacional y la Dirección de Adaptación Social.

¿Cómo recibe el Ministerio de Justicia tras el paso de la exjerarca, Fiorella Salazar?

Estoy en proceso de evaluación porque tengo una semana de haber asumido el ministerio. Semanas antes de asumir, tuve que terminar mi gestión dentro del Poder Judicial con todo el informe de labores y, ahora que estoy aquí, llego con la intención de conocer e implementar todo de primera mano.

En estos primeros días he tratado de reunirme con todos los directores, porque hay retos interesantes.

Cuando cité a los directores de la Policía Penitenciaria, les dije cuál es la línea que vamos a seguir, porque tenemos una responsabilidad muy grande, un trabajo con mucha integridad, mística y nosotros, que tenemos a cargo todo el sistema penitenciario, debemos trabajar para los costarricenses.

Vamos a crear alianzas con cada uno de los cuerpos policiales del país, de manera que el trabajo que hagamos sea eficaz. Hay muchas áreas en las que hay que trabajar, como lo es el tema de conflictos, de la promoción de paz y de convivencia, porque estos elementos los engloba Adaptación Social.

Todavía falta que se integren varias personas, y en estos días estoy esperando a los dos viceministros que me faltan, pero espero este martes tener integrado ya a todo el equipo.

¿Cuál será su prioridad?

La prioridad es detener los delitos que se están cometiendo en y desde los centros penitenciarios en coordinación con policías; si son relacionados con drogas, tenemos a la Policía de Control de Drogas (PCD) y, cuando se presenten otras actividades que rocen la ilegalidad, buscaremos al OIJ.

Todas las indagaciones que realizaremos en los próximos días y meses serán fundamentales para mejorar la problemática dentro de los recintos penales.

¿Cuáles serán las dos áreas de mayor importancia para atender?

Primero debemos respetar los derechos fundamentales de los privados de libertad, por eso hay que ver la situación desde la perspectiva de ellos.

En segundo lugar, vamos a analizar el rendimiento de la Policía Penitenciaria, para ayudarlos a cumplir con su labor de la mejor manera posible.

Debemos de poner en sintonía a todo el equipo que se está eligiendo. No será fácil, pero todos tenemos que trabajar en armonía y con una misma línea de pensamiento y actuación, por eso habrá reuniones constantes de rendición de cuentas para ver cómo están evolucionando los proyectos.

¿Faltan más centros penitenciarios en el país?

No podría determinar si hacen falta con la evidencia que tengo, para darle una mejor respuesta necesito estudiarlo más, analizar el factor económico, así como las estrategias con otros países amigos para ver cómo nos pueden ayudar con asesorías, entre otras cosas.

La labor es ardua, los contactos ya los empezamos y estamos en proceso de un cambio interesante para lograr un mejor desarrollo.

¿Por qué hay tantos problemas con el tema del monitoreo electrónico de privados de libertad que a la fecha no ha sido adjudicado?

Estamos analizando todas las contrataciones dentro del Ministerio de Justicia y el monitoreo electrónico es otra actividad más que tenemos que analizar porque primero hay que evaluar lo que tenemos para poder garantizar un adecuado uso de los recursos públicos que los costarricenses pusieron a disposición de nosotros, los funcionarios.

Seremos muy cuidadosos con el dinero para invertirlo adecuadamente.

¿Qué le pide el presidente Rodrigo Chaves a usted como ministro de Justicia?

Me pide cero tolerancia a la corrupción y esos es clave en este ministerio, además de un uso adecuado de los recursos públicos.

También me dijo que me asegurara de tener a mi lado a personas competentes y con habilidades en las áreas que se requieren nombrar, por eso estamos evaluando para conformar un equipo de calidad y que pueda contar con todas las herramientas y recursos necesarios para analizar la situación de las áreas y lograr así una mayor eficiencia de labores.

El servicio público debe de ser eficiente y eficaz, para eso requerimos de personal capacitado y de poder contar con los recursos para los procesos y cambios que se requieran.

Desde esta semana iniciamos con trabajos policiales dentro de los centros penales con constantes operativos que nos permitieron decomisar drogas, armas blancas y teléfonos, también interceptamos drones con objetos que no debían de estar ahí, por eso fui claro con los directores sobre cómo nos debíamos enfocar.

¿Qué pueden esperar los privados de libertad del nuevo Ministro de Justicia?

Vamos a hacer lo necesario para respetar los derechos y lograr una convivencia en paz, que podamos inspirar un respeto absoluto por parte de los servidores, el cual debe de ser recíproco.

Asumimos una función que es desgastante, pero requiere de mucha entrega y el recurso humano está muy comprometido con esta causa.

Lea también Nacional Ministra: “Sistema penitenciario no es el patio trasero del país, no es una bodega de humanos” Según la ministra de Justicia, la pandemia y el hacinamiento carcelario fueron los principales retos al frente de la institución que dejará el próximo 8 de mayo.