Chinchilla cree que cinco figuras verdiblancas deberían apartarse del PLN

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, cree que cinco figuras verdiblancas deberían apartarse de Liberación Nacional, por el bien del partido.

Se trata del expresidente José María Figueres, y el exmandatario Óscar Arias Sánchez, los excandidatos presidenciales Johnny Araya y Antonio Álvarez Desanti, así como el secretario general del partido, Gustavo Viales.

Así piensa Chinchilla, quien renunció al partido en las últimas horas.

“Lo que yo hice fue muy fuerte para mí, me costó muchísimo, yo he sido muy leal con el partido, en el mejor sentido del término”, dijo.

Chinchilla se opuso a que Gustavo Viales continuará como secretario general del partido. El exdiputado es investigado en la fiscalía por varios aparentes delitos.

“Yo no me estoy yendo porque don Gustavo se queda ahí, me estoy yendo porque de alguna manera es un símbolo de la inoperancia de las estructuras actuales de Liberación Nacional, se va hasta el primer ministro de Italia porque la oposición no lo apoya y aquí un secretario general, que es la cara más visible de cualquier partido político, a pesar de que tiene cuestionamientos, de que no tiene una gran trayectoria política y a pesar de que se lo piden tres expresidentes, insiste y mete cabeza en quedarse”, agregó.