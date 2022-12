Carlos Soto: El tico que Forbes destacó en su lista ’30 under 30’

Aparecer en una lista de Forbes no es un hito que muchos puedan presumir. Para Carlos Manuel Soto, costarricense de 29 años, esta distinción es un punto y aparte para su trayectoria profesional.



Soto figura en la lista de la reconocida revista especializada en negocios y finanzas, Forbes, la cual recientemente publicó su lista ’30 under 30’, dedicada a resaltar a jóvenes menores de 30 años que destacan por su liderazgo y por sus logros en el sector del emprendimiento.



En la lista figuran otros nombres conocidos, como Hailey Bieber (destacada en la categoría de las artes), Rauw Alejandro y Becky G (en la categoría de música). “En la lista aparecen desde celebridades como Hailey Bieber hasta personas como yo, que somos totalmente desconocidos”, reconoce Soto.



Con su carisma, al cual atribuye una parte de su éxito, este joven costarricense reconoce que llegar hasta donde está ahora no fue un proceso fácil. Se mudó a los Estados Unidos hace 10 años para cursar sus estudios universitarios en la universidad Loyola Marymount de Los Ángeles donde, en una clase, le asignaron desarrollar su propio modelo de negocios.



Así fue como nació la semilla de Nosotros Tequila hace siete años, la empresa que hoy encabeza con su socio, Michael Arbanas, y que distribuye sus productos en 10 estados, incluyendo California, y en cuatro países: Costa Rica, Honduras, México y Estados Unidos.



Aunque el proyecto nació en 2015, no fue hasta 2017 que estos jóvenes emprendedores consiguieron vender su primera botella. Este hito fue posible, según señala Soto, gracias a un préstamo que le concedió uno de los principales bancos norteamericanos, Bank of America.