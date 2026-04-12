Álvaro Ramírez: "Al nuevo PLN y a esta fracción no nos interesa el tema de los puestos"

Desde la administración de Abel Pacheco, entre 2002 y 2006, el Partido Liberación Nacional (PLN) no enfrentaba la realidad que tendrá a partir de este próximo 1.° de mayo: ser minoría en la Asamblea Legislativa.

Con 17 diputados, la futura bancada verdiblanca será parte de una oposición que, en conjunto, sumará 26 curules, menos de las 31 que tendrá el oficialista Pueblo Soberano.

Aún así, la fracción promete ser un "guardián de la democracia" sin "pararse en la escoba" del Gobierno de Laura Fernández.

Esa promesa la defiende Álvaro Ramírez, el primer jefe de fracción de esta "nueva" Liberación que, según asegura, ya no le interesan los puestos. Teletica.com conversó con él; a continuación, puede leer la entrevista completa.

¿Cómo se prepara para esa llegada al Congreso?

Bueno, estamos con mucha ilusión, con mucha ansiedad de empezar a trabajar lo más pronto posible, porque realmente hay un gran entusiasmo en la bancada para iniciar lo que nos toca, que es ser guardianes de la democracia y promotores del bienestar. Entonces, ahora estamos en la etapa de preparación, terminando de armar lo que son los equipos de los despachos, los asesores, la parte de preparación en capacitaciones, por ejemplo, de los equipos que van a participar, la distribución por comisiones, la distribución de curules, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa ya está prácticamente terminado.

Ahora estamos finalizando lo que es el trabajo de capacitación en procedimientos legislativos y también una parte muy importante, que es ir perfilando lo que sería esa agenda de prioridades que queremos impulsar. Y para eso hemos estado conversando con todas las fracciones, porque la intención nuestra es, a través de ese diálogo, tratar de perfilar proyectos y agendas que podamos impulsar de manera conjunta, ojalá con todas las cinco fracciones. Entonces, en ese diálogo ya hemos avanzado bastante y estamos también trabajando muy intensamente en esa parte más política a la par de lo que es más administrativo.

Ese término de “guardianes de la democracia” es uno que usted repite mucho. ¿Qué es lo que tiene que atajar esa barrera de la que usted habla?

Lamentablemente, ha habido muchas señales preocupantes. Una muy importante: la libertad de prensa. Toda esta persecución contra los medios, la prensa canalla, el tema de las frecuencias, ha habido un deliberado ataque a los medios de prensa. Entonces, estos ataques contra la libertad de prensa nos parece que es una señal muy preocupante. Pero aparte de eso, hay otras. Por ejemplo, el uso de instituciones públicas para perseguir adversarios políticos. Lo que le hicieron a la hija de Álvaro Ramos no tiene nombre. Con trescientos y pico de niños que sí estaban realmente en riesgo de abuso sexual y de otras barbaridades, priorizar a Mariana, a la hija de Álvaro Ramos, y mandar a un equipo del PANI a meter a esa pobre niña a una entrevista dos horas por sus expresiones políticas, por una opinión política que dio en un rally privado del partido, eso en Costa Rica nunca lo habíamos visto.

Entonces, usar instituciones públicas para perseguir adversarios, incluso para perseguir niñas de ocho años, eso en Costa Rica nunca se había visto. Y eso es peligrosísimo, esas son líneas rojas que no se pueden cruzar.

¿Cuáles otras? El ataque al Poder Judicial, el ataque al Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, hay una sistemática campaña en contra de todo aquel que se atreva a opinar diferente al Gobierno, incluyendo a una niña de ocho años. Esas señales nos parecen muy preocupantes porque no las habíamos vivido en Costa Rica nunca. Y por eso nos parece que es tan necesario que por lo menos nuestra bancada va a enfrentar este reto con la firmeza y la convicción de que la democracia no se toca. Otro tema muy concreto, el tema de las libertades individuales. Levantar libertades individuales para que usted se le pueda meter en su casa y llevárselo preso por cualquier supuesta vinculación con el crimen organizado es peligrosísimo, sin una orden judicial. Entonces, hay ya muchas señales de cosas que nos preocupan. El tema de recortar el control político en la Asamblea Legislativa. Ese conjunto de señales forma un todo peligroso y por eso es que para nosotros es importante levantar esa bandera y convertirnos en esos guardianes de la democracia del pueblo de Costa Rica.

Ustedes no lograron evitar eso ni ahora que tienen 19 diputados y el oficialismo solo ocho. ¿Cómo plantean hacerlo ahora en un escenario mucho más adverso?

Bueno, porque ya hemos estado trabajando con otras fracciones. Por ejemplo, las 26 diputaciones del bloque opositor, es un bloque democrático y creemos firmemente en la democracia. Pero más aún, yo estoy convencido que en ese grupo de la fracción de Pueblo Soberano hay personas que creen en estos mismos valores. Yo creo que va a ser bastante factible que muchas de esas personas reconozcan que hay ciertas líneas que no se deben cruzar y hemos estado hablando también con algunos de ellos, porque me parece que es una fracción que no está tan unificada a lo largo de ciertas causas y que más bien, en este tema específico de la democracia, creo que hay muchos diputados y diputadas de Pueblo Soberano que estarán de acuerdo con nosotros en defender esa democracia y defender esas libertades que no se deberían de tocar en Costa Rica.

¿Cómo se han dado esos acercamientos con diputados de Pueblo Soberano?

Porque sí hay personas con las que hemos estado conversando que están muy identificadas con esta causa de la democracia, que son personas que yo creo que entienden la importancia de defender esto en Costa Rica. Y me parece que ese diálogo con distintos grupos, porque realmente la fracción de pueblo soberano es una fracción que tiene bastantes subfracciones internas, y lo que hemos estado es en ese acercamiento con los liderazgos de los distintos grupos que conforman esa fracción y hemos identificado personas que realmente están bastante comprometidas con las causas en las que nosotros también creemos.

Entonces, creo que va a ser factible ir perfilando, por lo menos alrededor de ciertas causas, mayorías importantes que puedan ser la base de contención de cualquier intento de debilitar la democracia, de reducir la libertad o de cambiar de manera dañina la independencia entre los poderes y el equilibrio entre esos poderes.

¿Ejemplos de esas curules un poco más cercanas?

Mirá, yo no quisiera entrar en el tema de los nombres específicamente porque estamos en una etapa de construcción de confianza y yo creo que esas conversaciones no deberían ser públicas para efectos de ir sembrando esa confianza que es necesaria para el futuro. Pero hemos tenido, no solo yo en lo personal, sino varios diputados de nuestra propia fracción han estado en conversaciones con líderes de esos subgrupos de las fracciones que hoy integran la fracción de Pueblo Soberano y yo creo que esa es una cosa positiva, de que podamos tender puentes de diálogo con distintos grupos, incluyendo personas que fueron electas por el oficialismo, pero que también creen en la democracia y que creen en algunas causas, por ejemplo, también para mencionar una muy concreta, el agro.

Muchos de esas diputaciones vienen de zona rural y tienen tan claro como los nuestros los problemas que está viviendo el arrocero en Guanacaste o el papero en Cartago, o los frijoleros en Pérez Zeledón o los cafetaleros en la zona de Los Santos, y en Atenas, que están exportando con un tipo de cambio 30% más bajo de lo que solía ser.

Entonces yo creo que hay una identificación de causas que nos unen y eso es una buena noticia, porque nos va a permitir justamente construir agendas alrededor de causas y creo que ahí vamos a tener apoyo de algunos de esos diputados también.

¿Incluso por encima de políticas que vienen del Ejecutivo? Porque mucho de ese tema agro, por ejemplo, son decisiones o lineamientos que vienen de Zapote.

Bueno, es que yo creo que parte de lo que está por verse es cuáles de las políticas actuales van a ser continuadas por la presidenta Fernández, porque ella tiene también, yo creo, la sensibilidad de ciertos temas como, por ejemplo, en materia del agro creo que ella conoce bastante bien la realidad. Ella es de Cartago, también conoce lo que están sufriendo los productores de Cartago y me parece que en algunos temas, incluso ella está hablando de que van a hacer cambios en la composición del Gabinete y eso creo que puede abrir el espacio también para modificación de ciertas políticas que evidentemente no están funcionando.

En materia de Seguridad, 40% más de asesinatos no es un buen resultado y ella es una mujer de números y creo que reconoce que los números son la forma a través de la cual se tienen que medir la efectividad y la eficacia de un equipo de Gobierno.

Entonces, tenemos 40% más de asesinatos, tenemos una crisis terrible en Educación, tenemos una situación en el agro en donde se han perdido más de 30 mil empleos y además con una caída importante en la producción en sectores estratégicos. Entonces, en esas áreas en donde no está funcionando lo que el Gobierno viene haciendo, sería un gravísimo error tratar de continuar políticas fallidas y creo que romper con políticas que no están funcionando, traer equipos nuevos y una nueva visión, va a abrir la posibilidad de dialogar sobre soluciones distintas para poder realmente atender esos problemas que tiene el pueblo de Costa Rica.

¿Qué expectativa tienen ustedes con el cambio en la Presidencia? ¿Podría mejorar la relación del PLN con el Ejecutivo sin la figura de Rodrigo Chaves?

Yo espero que sí, por varias razones: en primer lugar, porque ella ha dado muestras de apertura al diálogo, por ejemplo, se ha estado reuniendo con las fracciones actuales, yo esperaría que haga lo mismo con las fracciones entrantes. Esa apertura al diálogo y a construir puentes creo que es una marcada señal de cambio respecto a lo que ha sido esta administración y me parece que también ha usado un lenguaje distinto, lo cual es una buena señal porque necesitamos, para que estas cosas funcionen, desintoxicar la política del odio que ha sembrado el Presidente saliente, ese discurso de odio, de insulto, de constantemente recurrir a la descalificación personal, está haciendo un gran daño a la posibilidad de construir la confianza sobre la que se pueden construir acuerdos nacionales, entonces creo que ella entiende de que eso no funciona y entre las cosas que debería cambiar es esa forma de relacionarse con los otros poderes, incluyendo, por supuesto, la Asamblea Legislativa.

Otra razón por la cual yo creo que va a cambiar: porque ha cambiado la correlación de fuerzas, ahora ellos tienen una posición en la Asamblea Legislativa muy distinta, entonces creo que la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea debería variar a partir de ese reconocimiento de una correlación de fuerzas distinta. Me parece que hay unas condiciones que hacen hoy más factible un diálogo basado en el respeto y en las soluciones y en la construcción de acuerdos en común, y yo espero que doña Laura se divorcie de ese discurso del odio de su predecesor y pueda eventualmente tender esos puentes que se necesitan para construir soluciones entre todas y todos en Costa Rica, yo aspiro a que ese sea el enfoque y el ánimo de la presidenta electa, le vamos a dar todas las facilidades para que pueda conversar con nosotros y esperamos que también con las otras facciones con el ánimo de construir en conjunto.

Nosotros no estamos empeñados en pararnos en la escoba, nosotros queremos soluciones para Costa Rica, ese discurso del odio lo que ha llevado es a una polarización y a una parálisis de la Asamblea Legislativa, entonces tenemos que romper con eso para realmente poner la Asamblea a funcionar en beneficio de los costarricenses y los primeros que vamos a estar en esa intención de construir juntos somos nosotros en la fracción de Liberación Nacional.

¿Y la posibilidad de que don Rodrigo Chaves se mantenga como miembro del gabinete de doña Laura, que es algo que ella ha dicho públicamente?

Bueno, doña Laura es libre de escoger a las personas de su confianza que crea que pueden hacer bien el trabajo, pero una persona que ha estado sembrando odio difícilmente va a ser la persona que va a construir confianza y facilitar los diálogos, pero la responsabilidad de ese nombramiento es de ella, nosotros vamos a respetar lo que ella decida, evidentemente, y vamos a trabajar con la persona que ellos designen para esa función de vinculación con la Asamblea Legislativa.

Nuestro ánimo es respeto, es propuestas y es trabajar en conjunto con todas las cinco fracciones que vamos a estar y con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial, muy importante, porque los problemas que este país tiene requieren que todos colaboremos. La inseguridad por ejemplo, esta cosa de los asesinatos. En este Gobierno se ha asesinado más gente que en la Guerra Civil del 48, de ese tamaño la crisis que tenemos, entonces no podemos seguir en esto de que por un lado el Ejecutivo, por otro el Judicial y por otro la Asamblea y todo el mundo tirándole la responsabilidad a los demás, tenemos que buscar la forma de dejar las banderas electorales atrás, enfocarnos en el problema y buscar las soluciones entre todos.

¿En dónde sí habrá apoyos del PLN y en dónde definitivamente no?

Las líneas rojas muy claras: básicamente democracia y libertad no se negocian. ¿Cuál libertad? La libertad de ustedes para comunicar y para expresar las opiniones y transmitir las opiniones de la gente; la libertad de prensa; la libertad de las personas para que no nos metan a un policía en la casa sin una orden judicial; la libertad de las personas de opinar sin tener miedo a que después los persigan por eso; la libertad de culto, es decir... Hay una serie de libertades que están garantizadas en la Constitución que no se tocan y sobre eso no vamos a aceptar ningún cambio que eventualmente perjudique la libertad, porque sobre esa libertad está construida la democracia.

¿Cuáles son otras líneas rojas muy importantes para nosotros? La independencia de los poderes del Estado. Esta idea de tomar el Poder Judicial y partirlo en pedacitos y repartirlo y una parte de eso dárselo al Poder Ejecutivo es una tragedia, ¿Por qué? Porque es politizar el uso de la justicia y las instituciones que están diseñadas para impartirla, eso cambia radicalmente justamente ese balance de poder que es esencial para el buen funcionamiento de una democracia. Entonces, esas ideas no las vamos a aceptar, y la buena noticia es que los costarricenses fueron suficientemente sabios para poner 26 personas que no son de la continuidad y que vamos a garantizarles que sigan disfrutando esas libertades porque no van a tener 38 votos para modificar esas cosas tan sensibles del funcionamiento de la democracia en Costa Rica.

¿En qué sí podemos hablar? Podemos hablar, por ejemplo, temas de cómo vamos a mejorar la infraestructura y ahí tiene usted el primer resultado: un proyecto de crédito para la carretera San Ramón aprobado por unanimidad. Eso debería seguirse repitiendo. Nosotros vamos a poner sobre la mesa un proyecto de ley para crear un Fondo Nacional de Infraestructura, que es un fondo soberano que se alimenta de varias cosas, por ejemplo, los fondos de pensiones, entonces, sobre ese tipo de soluciones no solo estamos dispuestos a negociar, sino estamos dispuestos y muy interesados en proponer. Hay cosas como la Caja del Seguro Social. ¿Cómo vamos a hacer para tener pensiones en el futuro? ¿Cómo hacemos para garantizar el acceso al derecho a la salud? ¿Cómo garantizamos que el 40% de los autos mayores de Costa Rica que hoy no tienen ninguna pensión tengan una pensión digna por lo menos para que puedan hacerle frente a los gastos básicos de su vida en esta etapa de retiro?

En esos temas, en el tema del agro, en muchas de estas cosas nosotros estamos dispuestos a negociar, incluso en temas de reforma al Poder Judicial estamos convencidos de que para que en Costa Rica haya justicia pronta y cumplida hay que hacer cambios. ¿Cuáles cambios? Los cambios que podamos diseñar en conjunto con el Poder Judicial. No es contra el Poder Judicial y entonces en esas áreas estamos anuentes a conversar y a buscarle soluciones, pero con el Poder Judicial sentado en la mesa y buscando soluciones que sirvan para mejorar el acceso a la justicia sin deteriorar el equilibrio entre los poderes, por ejemplo, volviendo al tema de desmembrar el Poder Judicial y pasar una parte bajo la influencia política del gobierno.

¿Y reformas de orden constitucional, esas reformas complejas que necesitan una mayoría calificada y de las que se ha discutido mucho?

Reelección continua, jamás. Esa es una mala idea. Nosotros no creemos en eso. Una de las vacunas que Costa Rica diseñó contra el populismo es justamente el tener estos periodos entre la posibilidad de reelección de un presidente saliente. Y ese tipo de cosas son esenciales, justamente como vacunas contra este síndrome del populismo que existe en el mundo que podría eventualmente también afectar a Costa Rica. Entonces, en reformas de ese tipo, no. En otras cosas, como por ejemplo, Ciudad de Gobierno, por supuesto, eso se necesita.

Se necesita tener una marina en Limón y se necesita tener una terminal de cruceros en Limón y un aeropuerto internacional en Limón y un hospital nuevo en Limón; o sea, necesitamos pensar en el desarrollo de los territorios y en eso, por supuesto que vamos a ser los primeros aliados de esta administración y de cualquier partido político que quiera impulsar soluciones para ese tipo de zonas que están rezagadas en materia de desarrollo humano. Entonces, hay muchas áreas en las que podemos conversar.

Por ejemplo, el tema del ferrocarril, el tren urbano. Eso es una necesidad. O sea, aquí perdemos la vida metidos en un carro, esperando dos horas para llegar a un lugar que está a 10 kilómetros de la casa. Entonces, tenemos que resolver esas cosas y tenemos que resolverla entre todos y resolverla rápido. Eso no es para discutir cuatro años. Hay que resolver esas cosas lo más rápido posible.

Ojalá lo del tren se apruebe antes de que esta administración termine y la fracción de Liberación ha estado apoyando esa solución. Entonces, creo que hay muchas áreas en las que podemos poner un acuerdo y lo que yo le he dicho tanto a don Nogui (Acosta) como al equipo de Pueblo Soberano con el que hemos hablado es que aquí hay dos caminos: Doña Laura va a tener que escoger si va por el camino, que es un callejón sin salida que ocupa 38 votos, para cambiar la Constitución, para la reelección permanente, para levantar libertades individuales, para hacer ese tipo de transformaciones.

Ahí no va a encontrar ni los 38 votos, ni va a tener un resultado. Y está el otro camino, que es el del diálogo en los puentes, en donde podemos resolver problemas de inseguridad, de infraestructura, de apoyo al agro. Ahí va a tener los votos.

No tienen que ir a cazar y a andar por debajo de la mesa buscando a quién jalan para el otro lado. Vamos a estar 17 votos. Si quieren mejorar la educación, hay 17 votos a favor de la educación, si quieren resolver el problema de la infraestructura, hay 17 votos a favor de eso. Busquemos las áreas en las que podemos encontrar acuerdos. Esa sería la manera de avanzar, de mostrar que la democracia resuelve y que la Asamblea Legislativa sea una institución que está en beneficio, que va a beneficiar al pueblo de Costa Rica y que está trabajando por eso.

¿Y esos 17 votos tienen precio? Sobre todo, tomando en cuenta que desde el Gobierno de Abel Pacheco ustedes no experimentaban esto de no ser mayoría en el Congreso.

No, nosotros no estamos interesados en puestos. Estamos interesados en soluciones. En soluciones a los problemas reales. Seguridad, educación, salud, el agro. A nosotros lo que nos interesa es trabajar en la búsqueda de esas soluciones y para eso usted no ocupa estar en el directorio. Usted lo que ocupa es que hayan espacios de diálogo, basados en respeto y en la posibilidad de aportar para buscar soluciones a los problemas del país. Eso es lo que nos interesa.

Y eso no es un tema de números, no es aritmética, es un tema de capacidad de dialogar. Hay fracciones con muy pocas personas que en el pasado han logrado pasar proyectos importantes y eso no tiene que ver con la aritmética de los votos, tiene que ver con la capacidad de negociación y la calidad de las propuestas que se pongan sobre la mesa y en esas áreas es en las que nos queremos enfocar.

Propuestas que sean razonables, innovadoras, distintas, viables y en la capacidad de dialogar con esos otros actores, con las cinco fracciones, para que podamos encontrar soluciones entre todos. Para mí una cosa muy importante es que doña Laura y el equipo de Pueblo Soberano entiendan de que aquí hay cinco fracciones que están electas por el pueblo de Costa Rica y que todos representamos a costarricenses. Entonces, ignorar a una fracción o tratar de evitar la negociación con esa fracción o de acallar la posibilidad de que esa fracción tenga voz en las discusiones, por ejemplo, de control político, es excluir a una parte muy importante de los costarricenses que votaron por nosotros, de ese ejercicio democrático de la toma de decisiones en el Congreso.

Entonces, la aritmética de los votos no es lo más importante, lo verdaderamente importante es la capacidad de ofrecer soluciones y de negociar esas soluciones con las otras bancadas.

¿No es lo más importante o no es importante del todo?

A nosotros no nos interesa el tema de los puestos.

Pero a Liberación Nacional siempre le ha interesado.

Bueno, a esta nueva Liberación Nacional y a esta fracción no nos interesa el tema de los puestos, nos interesa el tema de las soluciones y en eso estamos. Nosotros estamos convencidos de que, más allá de los puestos, lo verdaderamente importante son las soluciones. Si usted tiene los puestos y no tiene las soluciones y no tiene la capacidad de negociarlas, pues al final no va a tener un resultado.

Nosotros lo que ocupamos hoy es enfocarnos en soluciones y que los costarricenses sepan que esta fracción de la nueva Liberación Nacional, que va a ir a la Asamblea Legislativa, va a ir a buscar soluciones. No vamos a ir a buscar ni puestos ni a buscar confrontación que no tenga base en un verdadero sustento técnico o una preocupación real por los temas como, por ejemplo, lo de las líneas rojas que le decía. Entonces, nuestro interés no es pararnos en la escoba, nuestro interés es buscar soluciones.

¿Se verá más cerca el PLN de bancadas como la del Frente Amplio que conforman este bloque opositor?

Por supuesto que estamos dispuestos a tender puentes con todos y hemos estado hablando activamente y se lo hemos dicho a todo el mundo y de manera muy transparente.

Hemos hablado muchísimo con José María Villalta, con Claudia Dobles, con Abril Gordienko, pero también he estado en conversaciones con Nogui Costa y él mismo lo ha reconocido públicamente. Nosotros no tenemos problema de hablar con ninguno. Nosotros creemos en el diálogo, no le tenemos miedo al diálogo. Esa es la base de la democracia y es la manera en que este país se levantó.

Entonces, nosotros estamos convencidos que es por esa vía del diálogo con todos los actores, y más aún, le digo algo más, no es solo con los partidos políticos, es también con los actores sociales. Hemos estado dialogando con las cámaras, con los sindicatos, con las cooperativas, con los solidaristas porque creemos que hay una gran fuerza social allá afuera que es indispensable para que las soluciones que se diseñen en la política funcionen.

Entonces, creemos en esa apertura, trabajar con esos actores y con todos, desde los empresarios hasta los sindicatos, a todos los necesitamos. Este país no puede andar excluyendo actores porque aquel tiene unos intereses distintos a los míos. Esa es la naturaleza de la política.

Entonces, ¿cómo convergemos? ¿Cómo hacemos converger esos intereses en una mesa de diálogo respetuosa en donde al final no todo el mundo va a salir con todo lo que quiere, pero por lo menos vamos a encontrar soluciones por las cuales podemos transitar y el país puede seguir avanzando? Hoy, el escenario no es el mejor porque este país tiene retos grandes, que se están acumulando, en educación, en seguridad, en todos estos temas que hemos hablado y no los estamos resolviendo. Tenemos que pasar del conflicto a la solución y del insulto al respeto y en esa transición esperamos que doña Laura y el equipo Pueblo Soberano nos acompañen.

¿Ya tiene fecha esa reunión de la que doña Laura habló? Dijo que se iba a sentar con todas las fracciones de oposición.

Con la actual fracción de Liberación Nacional sí tiene fecha, creo que la próxima semana, si no me equivoco, creo que es el 13. Pero todavía con el nuevo equipo no hemos fijado una fecha, aunque ya estamos conversando por supuesto, con don Nogui, con parte del equipo Pueblo Soberano y esperaríamos tener una reunión con doña Laura en su debido momento.

¿Ya tuvieron acercamientos directamente de ellos por ese espacio?

Nosotros desde hace meses les ofrecimos, desde hace como dos meses les dijimos que nos interesaba sentarnos a conversar y de momento la conversación ha virado más en dirección a la fracción actual, porque doña Laura fijó los siete proyectos y sobre esos han estado conversando, entonces nos parece que eso es muy razonable.

Obviamente, nosotros tenemos una relación muy cercana con la fracción actual y hemos estado conversando sobre los proyectos que están en trámite. De cara al 1.° de mayo y más allá, pues en esos primeros tres meses es el Gobierno quien decide la agenda y nosotros lo que quisiéramos es poder conversar con doña Laura sobre esa agenda, porque creo que la manera de optimizar el tiempo y de lograr resultados más rápido es si logramos articular una agenda que sea una que ojalá integre por lo menos aspectos importantes para cada fracción, de modo que esa agenda refleje los intereses del pueblo de Costa Rica representados en la diversidad de partidos que están en la Asamblea y que eso nos permita, ojalá en los primeros 100 días de Gobierno, pues tener resultados en la Asamblea Legislativa también.

¿Ustedes tienen ya claros los proyectos que quieran tratar de negociar en esos primeros tres meses de sesiones extraordinarias?

Sí, nosotros hemos hablado también de proyectos que han estado desde la campaña electoral en la agenda.

Nosotros hicimos una serie de promesas al pueblo de Costa Rica y 860 mil personas votaron por Álvaro (Ramos) y por la oferta electoral que él hizo. ¿Y cuáles son algunos de esos temas? Por ejemplo, en materia de seguridad, hay iniciativas para acabar con la alcahutería, porque es cierto que aquí hay mucha alcahutería. Si usted en su casa le encuentra una bazuca y el policía lo lleva ante un juez, el juez a usted lo libera, porque ese no es un delito mayor.

Esas cosas no pueden pasar. En un movimiento en donde el crimen organizado es la forma a través de la cual hoy perdimos la paz, ya la criminalidad en Costa Rica cambió, cambió muchísimo respecto a la que había hace 25 años, que era el ladrón que se metía en la casa y se llevaba el tele. Ahora lo que estamos hablando es de crimen organizado, de bandas organizadas con mucho más recursos, con mucho mejor logística, con una serie de nuevas prácticas, incluyendo el sicariato.

Entonces, frente a un cambio en el tipo de crimen, tenemos que cambiar el modelo de justicia. Este tipo de delitos, de que si usted lo encuentra con una bazuca, no es un problema y el juez lo libera, esas cosas tienen que parar. Entonces, tenemos una serie de reformas que queremos impulsar para que haya un modelo de justicia que acompañe a las fuerzas policiales y podamos tener un control más efectivo del crimen organizado.

Aparte del tema de la seguridad, nos interesa muchísimo resolver los problemas que tienen que ver con la bolsa del costarricense, el costo de las medicinas, el sobreendeudamiento, 700 mil personas, 700 mil casos de cobro judicial hay hoy en el sistema judicial costarricense. 700 mil, eso es casi un millón de costarricenses que no pueden pagar algo y que están en cobro judicial.

Entonces, ¿por qué no están pudiendo pagar? Porque los salarios están congelados en este país desde hace cinco años y las pensiones están congeladas desde hace más de cinco años y porque han tenido los costarricenses dificultades también para conseguir empleos de buena calidad. Entonces, hay una serie de razones por las cuales a la gente no le está alcanzando la plata. Tenemos que buscar la manera de evitar que esas 700 mil personas terminen en el gota a gota o terminen perdiendo sus activos.

Y, en tercer lugar, el eje que tiene que ver con apoyo a sectores productivos, especialmente el agro, que hoy nos preocupa mucho porque con la crisis que estamos viviendo, con lo de Irán, el impacto en los costos de los organismos agropecuarios, sumado al tema del tipo de cambio, sumado al problema del cambio climático, a El Niño que viene este año, hay una serie de factores en donde el agro está viviendo la tormenta perfecta. La importación masiva de papas y de cebollas, la ruta al arroz que quebró a los arroceros de Costa Rica.

Los países que están viendo el futuro, están pensando en cómo se garantizan por lo menos una base de su seguridad alimentaria como un objetivo estratégico. Y aquí no estamos pensando en eso, aquí estamos pensando en la ruta al arroz, en Transpacífico, en Alianza Pacífico, una locura total.

El Ministerio de Agricultura se volvió el Ministerio de las importaciones agrícolas, a lo que se dedica es a certificar plantas para que nos inunden de productos lácteos, a facilitar el acceso de papas y de cebolla sin que nadie lo revise en la aduana.

Entonces lo que estamos es matando al agro y eso va en contrario a lo que realmente deberíamos de estar haciendo, que es fortaleciendo la capacidad de Costa Rica de producir alimentos, porque el día que se cierre el comercio en el mundo nosotros vamos a tener con qué comer.

Aquí en la pandemia a ningún costarricense le faltó comida, a pesar de que no había barcos ni había aviones. ¿Por qué? Porque los agricultores siguieron trabajando y eso nosotros tenemos que agradecerlo y reconocer la importancia de tener alimentos en este país.

Entonces, hay prioridades como esas en las que creemos que hay que abocarnos con urgencia.

¿Estamos hablando de proyectos nuevos?

Algunos ya están: seguro agropecuario, moléculas, institución de moléculas. Necesitamos fortalecer acceso a crédito, necesitamos trabajar en el tema, por ejemplo, de reforzar las capacidades de vigilar lo que está pasando en las aduanas.

Entonces algunos proyectos ya están, en algunos otros casos son proyectos nuevos que nosotros vamos a presentar en mayo.

Usted hablaba de aumentos salariales. ¿Intentarán modificar la regla fiscal?

Sí, en efecto, nosotros vamos a defender la necesidad de que haya posibilidad, por ejemplo, de que se puedan aumentar los salarios y las pensiones y que busquemos una regla fiscal basada en los ingresos y en los gastos, no solamente en el gasto y en el endeudamiento. ¿Por qué? Porque lo que tenemos actualmente manda una señal equivocada.

Hacienda se preocupa solo por la tijera, pero no está haciendo nada en materia de recaudación. La recaudación se está cayendo y por supuesto que eso entonces presiona todavía más el lado del gasto.

¿Por qué se está cayendo? Porque no están haciendo una buena tarea en materia de perseguir la evasión, de perseguir la elusión impositiva, el contrabando, la subfacturación.

Vean, aquí se robaron 142 contenedores el año pasado. ¿Usted sabe cuánto es eso en materia de impuestos? Son millones de dólares que se perdieron ahí. Y todo el mundo sabe dónde es que se los están robando, todo el mundo sabe que aquí están importando cebolla y papa a un precio menor al precio real a través de la subfacturación.

Eso está quebrando a los agricultores de Cartago y están arruinando la hacienda, porque entonces no está cobrando los impuestos que debería.

Entonces, si hay problemas como ese, en donde no solo resolverlos mejora la recaudación, sino también mejora la situación de los agricultores de Cartago, ¿por qué no le estamos entrando a cosas de esas?

La preocupación profunda que yo tengo es que esta administración se ha preocupado solo por la tijera, pero no se ha preocupado por la recaudación.

Hay muestras muy evidentes de que esta administración no le ha puesto el énfasis necesario a recaudar, solo a recortar, y ahora tenemos que mejorar ese equilibrio para que realmente el país pueda salir adelante sin necesidad de aumentar los impuestos, sino recaudando bien los que tenemos.

¿Ya han hecho lobby por esa reforma que claramente consumiría meses de discusión?

Bueno, esa es una discusión que vamos a tener que tener, pero yo creo que una demanda interna deprimida como la que estamos teniendo, que se va a deprimir más cuando empiecen a subir los precios de los combustibles a raíz de este conflicto internacional, va a requerir que el país busque algunas formas de reactivar la demanda interna, el consumo de los hogares.

¿Cómo se reactiva el consumo si la gente no está recibiendo más ingresos? Es imposible. Y donde va a comenzar a subir el precio de lo que estamos consumiendo: combustibles, comida, etcétera, servicios públicos, electricidad.

Este Gobierno le apostó a la generación con combustibles fósiles y el ICE está a punto de gastarse 400 millones de dólares en plantas de búnker. El costo de esa energía va a ser carísimo y tenemos plantas hidroeléctricas privadas cerradas.

Entonces aquí tenemos que empezar a tomar decisiones distintas, justamente pensando en el bolsillo de los costarricenses y en la posibilidad de que la economía siga surgiendo y creciendo, no solo sobre la base de la inversión extranjera, porque no podemos seguir dependiendo solo de lo que venga de afuera.

Tenemos que hacer que la economía local también crezca y parte del crecimiento es estimulando el consumo de los hogares y eso pasa por los ingresos.