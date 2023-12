¿"Yiyo Alfaro" y Keyla Sánchez? Presentador se refiere a versiones de supuesta relación

"Yo no sé de dónde se inventan ese tipo de cosas, realmente, como te digo, aprecio mucho a Keyla; pero me parece una noticia tan rara. Además, te voy a ser muy sincero, ¿usted cree que en este país le van a perdonar a uno si hay una foto, un video? Entonces yo creo que también es gente que hace ese tipo de cosas para generar. En este caso, en especial, no entiendo cómo se forman esas historias", dijo Alfaro en entrevista con este medio.

No, tengo como dos años de no hablar con ella y no tengo ningún problema, le deseo lo mejor siempre; pero eso es lo que me parece más raro, ¿de dónde sacan eso? El viernes fue la fiesta de la empresa mía, entonces me encanta esa historia donde dice que llegó y hasta la hora.