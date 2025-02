"Ya no me quiero casar": Melissa Mora celebra 37 años con una nueva visión

Periodista: Gabriela Solano



“A buen ojo de cubero”, como decimos los ticos, la modelo y cantante Melissa Mora llega a sus 37 años disfrutando de sus tres grandes deseos: salud, dinero y amor.



Este lunes 10 de febrero es un día muy especial para la ramonense, quien celebra distanciada de los multitudinarios festejos del pasado, para agradecer junto a su círculo más íntimo. Un cumpleaños que llega en la que dice es, “la etapa más linda de su vida”.



Hoy, considera que la madurez que trae la experiencia le ayuda a poner todo en su lugar, hasta el matrimonio, algo que comenta: “ya no es algo que anhele”.



Mucho que agradecer



Para la modelo, es casi un deber celebrar y agradecerle a su madre, doña María Eugenia Ramírez, por haberla traído al mundo un 10 de febrero.



“A mí me gusta mucho celebrar, pero es para agradecerle a Dios las bendiciones. Usted no sabe lo que siento cuando veo a mi mamá y a mi hermanita, que están aquí conmigo. Son sobrevivientes y estar juntas cada año es una alegría muy grande”, detalló con emoción al recordar la angustia que vivió años atrás, cuando su madre y su hermana enfrentaron un diagnóstico de cáncer.

Esa es la verdadera razón por la que, aunque sea con un “quequito”, como ella lo dice, comparte con su hija y su familia en San Ramón.





Y para estos 37, eso sí, quiso consentirse, y el fin de semana disfrutó de los chineos de un spa en su hotel preferido.



"No me quiero casar"



Aunque el amor llegó a la vida de esta acuariana hace cuatro años de la mano de Alberto Gómez, lo cierto es que los “ires y venires” propios de cualquier relación le han dado otra perspectiva a Melissa.



Sin titubear y con la seguridad que solo la madurez puede otorgar, la ramonense confiesa que en este momento lo único que busca es sentirse tranquila.



“La relación ha tenido altos y bajos. El año pasado terminamos un par de meses y sentí que no iba a volver. En un momento pensé que ya no estaríamos juntos ”, recordó.

Fue así como una de las ticas más bellas y seguidas de Instagram reflexionó sobre su futuro.

Aunque la pareja comparte su hogar en Turrúcares, la intérprete de A mover el Bam Bam, también mantiene su domicilio en San Ramón.



Y defiende una decisión que aseguró “no es tomada a la ligera”.



“Cuando me casé pensé que era para toda la vida y no fue así. Es parte de las relaciones en pareja. Hoy estamos y mañana no sabemos. Hay momentos que nos llenan de mucha alegría, pero cuando pasan ciertas cosas y hay crisis, hay que estar listas. Por eso tengo mi casita amueblada y bonita”, contó con un dejo de humor.