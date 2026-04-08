Volver al lugar donde perdió a su hija: la historia que convirtió el dolor en propósito

Después de cuatro años sin volver al país donde vivió la experiencia más dolorosa de su vida, la colombiana Laura Castro Posada regresará a Costa Rica con un nuevo propósito: acompañar a otras personas en procesos de pérdida y presentar su libro 21 verdades sobre la muerte que te sirven para la vida.

La autora, terapeuta y conferencista liderará el encuentro “Verdades que sanan Costa Rica”, un espacio enfocado en el duelo y la sanación emocional. La actividad se realizará el próximo jueves 30 de abril a las 6:00 p. m. en el Hotel Radisson San José, con entrada gratuita y cupo limitado mediante registro previo.

Hace cuatro años, su hija Laura Sofía Reyes Castro, de 18 años, murió en el Caribe costarricense mientras realizaba un voluntariado. La joven había llegado al país motivada por su amor por la naturaleza y el trabajo con tortugas marinas, sin imaginar que ese viaje marcaría el destino de su familia.

La noticia de su muerte, tras un accidente acuático, dejó a su madre sumida en un profundo dolor. “El mundo que yo construí se me vino abajo”, relató en una entrevista con Teletica.com. Sin embargo, su fe y su formación en psicología fueron clave para atravesar el proceso.

Impulsada por la necesidad de comprender lo ocurrido, Castro Posada tomó una decisión poco común: regresar a Costa Rica para reconstruir los últimos pasos de su hija. Recorrió los mismos lugares, habló con quienes la conocieron y visitó el sitio donde ocurrió el accidente.

A partir de esa experiencia, transformó su dolor en propósito. Hoy se dedica a acompañar a personas en duelo y a compartir herramientas emocionales y espirituales para afrontar la pérdida. Su libro recoge 21 reflexiones que buscan resignificar la muerte y ayudar a quienes enfrentan procesos similares.

El evento en San José forma parte de esa misión. Bajo el mensaje de que “el duelo no es debilidad, pero tampoco un lugar para quedarse a vivir”, la autora ofrecerá un espacio íntimo para hablar del dolor, la resiliencia y la reconstrucción personal.

La actividad es organizada por Verità Internacional y contará con herramientas prácticas para evitar que el duelo se convierta en una identidad permanente.

Para Castro Posada, volver a Costa Rica no solo representa cerrar un ciclo, sino también honrar la memoria de su hija desde la vida: acompañando a otros a encontrar sentido incluso en medio de la pérdida.

¿Quiere más información? Puede visitar el sitio web www.soyverita.com, comunicarse al número (+57) 321 461 9125 o consultar la cuenta de Instagram @veritax2.

