Video: Karol G sufre aparatosa caída durante un concierto en Miami

Karol G, reconocida cantante colombiana, sufrió este viernes una aparatosa caída desde lo más alto de la tarima durante un concierto en Miami.

El video muestra como Carolina Giraldo Navarro rodó por las escaleras del FTX Arena, uno de los escenarios de su gira "Bichota Tour".

​Sin importar el dolor, la reggaetonera se levantó pronto y siguió interpretando su canción: "Ahora me llama".

Más adelante, sentada y con otra vestimenta comentó: "Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla (risas) me duele todo...Pero nada, ustedes creen que yo después de haber llenado este Arena, por primera vez en mi vida..."

Entre lágrimas expresó: "olvídense de lo que pasó por favor porque yo quería que fuera perfecto".



Recientemente en la ceremonia de entrega de los Latin Grammys, edición #22, Karol G ganó el premio de "Mejor interpretación de reggaetón" por su tema "Bichota."