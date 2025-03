Una hogareña Meghan Markle comparte su estilo de vida en nuevo 'show' de Netflix

Netflix lanzó este martes el nuevo programa de estilo de vida de Meghan Markle, en el que se muestra a la exintegrante de la realeza británica como una experta en resolver situaciones cotidianas del hogar.



La duquesa de Sussex, esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, comparte en Con amor, Meghan consejos de la vida diaria en casa mientras cosecha miel, hace pasta y mezcla sales de baño con un idílico telón de fondo de California.



El primer episodio la ubica en una casa rústica y elegante, y gira en torno a la idea de que recibe la visita de un amigo de toda la vida.



Por supuesto, esa no es la residencia de Markle, sino otra propiedad de lujo que queda muy cerca, donde los camarógrafos deambulan y ofrecen primeros planos de velas, crudités y pastel.



También parece tener dos cocinas, un privilegio que pocos tienen.



Enrique, con quien Markle se casó en una ceremonia de cuento de hadas en 2018 y con quien se mudó a California dos años después, solo aparece de manera fugaz al final de los ocho episodios.



En todo caso, hay pequeños guiños sobre sus vidas como miembros de la realeza británica, de donde fueron despreciados -según ellos- por un establishment racista y pretencioso.



Cuando el maquillador Daniel Martín llega a visitarla, Markle le dice al productor fuera de cámara que él ha estado en su vida "desde antes, durante y después, digamos...", para luego hacer una larga pausa que sirve a los espectadores para unir los puntos.



En los demás episodios de Con amor, Meghan, aparecen a su lado la chef Alice Waters o las actrices Mindy Kaling y Abigail Spencer, esta última una de las coprotagonistas con Markle en la serie Suits.



La prensa británica no ha sido muy amable con las críticas, con el periódico The Telegraph calificando el programa como un "ejercicio de narcisismo" en el que "Meghan invita a la gente a su casa imaginaria" para que le digan "lo increíble que es".



El diario The Times consideró que el show es desesperado en su "entusiasmo" hacia Markle, "presentando su extrema riqueza y su estilo de vida increíblemente exclusivo como si estuviera a la mano para para cualquiera".



La serie es el esfuerzo más reciente de los Sussex para abrirse camino financieramente después de que dejara de llegar a sus bolsillos el dinero real.



Un acuerdo de $100 millones Netflix resultó en el muy comentado Harry & Meghan, un programa de seis episodios que cuenta todos los detalles sobre su relación y su separación de la Casa de Windsor.



Luego vino el libro En la sombra, la exitosa autobiografía de Enrique, que se basó en buena medida en los gajes de su emancipación y añadió relatos sobre consumo de drogas cerca de celebridades de Hollywood.



Sin embargo, los proyectos mediáticos posteriores que no buscan poner el dedo en la llaga han fracasado.