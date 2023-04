Un jurado de EE.UU. decidirá si Ed Sheeran plagió a Marvin Gaye

Una selección de jurado estaba programada para este lunes para determinar si la estrella pop británica Ed Sheeran plagió Let's get it on de la leyenda de la música soul estadounidense Marvin Gaye al componer su éxito Thinking out Loud de 2014.



Los demandantes son los herederos de Ed Townsend, un músico y productor que coescribió el clásico soul lanzado por Gaye en 1973.



Alegan que hay "sorprendentes similitudes y elementos comunes manifiestos" entre el sensual clásico de Gaye y Thinking Out Loud de Sheeran.



No es la primera vez que Sheeran es llevado a los tribunales.