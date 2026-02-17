Un imprevisto en vivo desató carcajadas en Buen Día

El programa Buen Día transcurría con la habitual fluidez de una mañana de sábado: entrevistas en estudio, conversación amena y una experta invitada explicando sus ideas con apoyo de pizarra en mano.



Todo marchaba según lo previsto… hasta que dejó de hacerlo.



En medio de la explicación, la especialista tomó el borrador para limpiar la pizarra y continuar con su intervención. Fue entonces cuando ocurrió el imprevisto: el marcador no se borraba. En cuestión de segundos, todos en el estudio comprendieron lo que había pasado. El pilot que se le había entregado no era para pizarra acrílica, sino permanente.



El momento no pasó desapercibido. Las miradas cómplices y las risas comenzaron a aparecer en vivo, mientras la situación se transformaba en uno de esos instantes espontáneos que solo la televisión en directo puede regalar.



Pero la escena no terminó ahí. Con humor y sin perder el ritmo del programa, surgió la inevitable pregunta: ¿quién había llevado el marcador equivocado?



Daniel Céspedes fue el primero en señalar, siempre en tono de broma. Apuntó a su compañera Thais Alfaro y la mencionó, entre risas, como “la encargada de los pilots”.



Thais se lo tomó con el mismo humor y prefirió no buscar culpables. “En el pilot dice que es para pizarra, así que habrá que ir a buscar al proveedor de ese pilot para entender por qué no se borra”, dijo riéndose.



El momento provocó más carcajadas y el programa siguió su curso en un ambiente relajado. El pequeño imprevisto se convirtió en un momento simpático de la mañana y recordó que, en televisión en vivo, cualquier detalle puede terminar robándose el show.









