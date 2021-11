Tres libros de autores nacionales que encabezan las ventas en 2021

Según la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) los tres libros de autores costarricenses más vendidos en 2021 fueron "El psicópata" de Otto Vargas Masis, "Montañas de Aserrín" de Yanina Rovinski Giberstein y "Costa Rica y sus hechos políticos de 1948" de Óscar Aguilar Bulgarelli.

Los tres libros están disponibles en el portal de la UNED.

"El psicópata" de Otto Vargas Masis



Este libro, estrenado en el 2017 encabeza la lista de los más vendidos por la Editorial UNED en el 2021 de autores nacionales.

Ahorita está a la venta en su quinta edición con un precio de ₡3.500. Su autor es el periodista Otto Vargas Masis, que también es el jefe de comunicación del Ministerio de Justicia.

Este libro reúne el fruto de 20 años de investigación periodística y 30 de pesquisas policiales.

"De todos mis años de sucesero yo seguí muy de cerca este caso, entonces tenía mucha información. El libro nace porque yo, cuando tenía conversaciones con alguna gente, me decían que las noticias sobre el psicópata eran exageraciones de la prensa y a mí me molestaba, porque se trataba de 19 homicidios. Vi que el país estaba olvidando un caso tan grave ocurrido entre 1986 y 1996. Yo quería darle al lector una experiencia 360 del caso: hasta dónde se llevó, cuáles avances hubo, y mostrar un rostro muy humano de las 19 víctimas, no revictimizarlas, porque yo eliminé cualquier posibilidad de morbo. Y busqué en los expedientes desclasificados las piezas que me faltaban para entender el caso. Reuní todo el material y le di vida al libro", contó Masis sobre su creación.