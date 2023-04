Tras días de silencio, Elena Correa se pronuncia sobre su esposo

“La recomendación mía, como abogado, fue que saliera del círculo de violencia. Una de las maneras de salir era poniéndose de acuerdo con él y llegando a acuerdos satisfactorios. Pero eso no se pudo, entonces no quedó otra opción que poner una denuncia por violencia doméstica ”, indicó Beirute.

“Después de todas las agresiones, él venía y me pedía perdón. Uno lo que trata es ocultarlo, porque es la persona que uno ama y con la se imagina seguir (por el resto de la vida)”, dijo Correa.

Esta semana, en una entrevista con De Boca en Boca, la modelo y cantante Melissa Mora se refirió a la disputa entre la exreina y Rodríguez, con quien sostuvo una relación de cuatro años y a quien describe como un caballero que “trata a las mujeres como reinas”. Además, aseguro que él nunca “me levanto la mano”.



Sin mencionar nombres, Correa se refirió a los comentarios indicando que “tal vez en otras relaciones no fue así, porque no vivía con ellas, no convivían o fueron pasajeras”.