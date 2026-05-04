Todo sobre Met Gala 2026: fecha, hora, tema, anfitriones y dónde verla desde Costa Rica

Esta tarde, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) se convierte una vez más en el epicentro del glamour mundial. La Met Gala 2026 arranca hoy, lunes 4 de mayo, con una alfombra roja que promete ser una de las más comentadas de los últimos años, y con un tema que invita a los asistentes a ir más allá del vestuario: "Fashion Is Art", es decir, la moda como expresión artística.

La gala, organizada por Anna Wintour desde 1995, funciona como un evento benéfico a favor del Costume Institute del MET. De acuerdo con Vogue, esta noche representa la principal fuente de financiamiento del instituto y coincide con la apertura de su exposición anual. La temática de este año, "Costume Art", examina la importancia del cuerpo vestido dentro de la historia del arte.

La exhibición abrirá sus puertas al público el 10 de mayo de 2026 y permanecerá hasta el 10 de enero de 2027, e incluye la inauguración de nuevas galerías permanentes del Costume Institute, un espacio de casi 12.000 pies cuadrados dentro del museo.

El gran regreso de Beyoncé

La gran protagonista de la noche será Beyoncé, quien regresa al evento como coanfitriona después de diez años. Junto a ella, liderarán la velada Nicole Kidman, Venus Williams y la propia Wintour.

La conducción de la alfombra roja estará a cargo de Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, mientras que Emma Chamberlain regresará como corresponsal, un rol que se ha vuelto característico en las últimas ediciones.

¿Quiénes estarán en la alfombra roja?

La lista oficial de invitados se mantiene bajo estricta confidencialidad, una tradición del evento. Sin embargo, según Cosmopolitan, se espera la presencia de entre 450 y 600 asistentes. Entre los nombres que suenan con más fuerza figuran Rihanna, Zendaya, Kim Kardashian, Bad Bunny, Dua Lipa, Billie Eilish, Lady Gaga, Rosalía, Harry Styles, Timothée Chalamet, Kendall Jenner y Sydney Sweeney, entre muchos otros. También se especula con posibles debuts muy esperados, como el de Adele o incluso Blue Ivy.

La polémica del patrocinio

Esta edición no está exenta de controversia. El empresario Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, estarán presentes en calidad de presidentes honorarios, una figura que ha generado debate por vincular el evento a uno de los hombres más ricos del mundo.

¿Cómo verla en vivo?: La Met Gala 2026 iniciará con la alfombra roja desde las 5 p.m. hora del Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 4 p.m. en México y las 5 p.m. en Costa Rica, Colombia y Ecuador. La transmisión podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de Vogue en YouTube, además de su sitio web.

