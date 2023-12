“Todo lo impredecible, impacta”, advierte ‘El Porcionzón’ antes de su regreso al Chinamo

"Yo siempre he dicho que la magia está en que no me tapen la cara, porque es 'El Porcionzón', el personaje es un valor agregado. Yo siempre he dicho que un traje cualquiera se lo pone; pero la magia está en acoplar ese personaje a los chistes, hacer una rutina que vaya de acuerdo con el personaje. En ese particular, he adquirido bastante experiencia, uno como que nace con esa chispilla", expresó Ramos.