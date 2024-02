Tía Zelmira: Ticos con sello de México

Celebro el cumpleaños de Gloria Bejarano, este 5 de febrero, a quien respeto y admiro. Sin embargo, antes de decir algo más, pienso —como José Alfredo— que ella viene de un mundo raro. Urge averiguar de que está hecha esta mujer. Pocas veces he visto persona alguna con su temple, su entereza y su honestidad. Nunca se queda quieta, siempre está buscando algo qué hacer, para tratar de mejorar el mundo, el suyo y el nuestro. Además, no hace cosas fáciles ni perecederas, lo suyo es duradero, como el amor por su familia. La conocí en la primera campaña presidencial de Rafael Ángel Calderón; allí estaba ella, adelante, jamás atrás. Franca, directa e independiente, siempre ha marcado su paso firme y el de otros.

Da gusto verla trabajar, es conmovedor verla soñar y es grato verla amar. Ella me conmueve y me conquista siempre. Hay que conocerla bien, por dentro y por fuera, para saber de qué está hecha, no puede ser que sea solo carne, hueso, corazón y alma; ella tiene algún componente distinto. Nunca se dobla, es una guerrera, siempre lleva la frente en alto porque no tiene motivo para agacharla. Cada febrero escribo sobre ella, pero la tengo siempre presente. Fundadora del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura, sede del Museo de los Niños, del Museo Penitenciario y del Auditorio Nacional, se merece el reconocimiento que se le ha negado.