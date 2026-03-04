“The Bride!” revive el mito de Frankenstein con una mirada moderna sobre identidad y libertad

Periodista: Vinicio Hernández

La película The Bride! es una reinterpretación del clásico de terror Bride of Frankenstein, estrenado en 1935 y responsable de convertir a la Novia de Frankenstein en uno de los personajes más reconocibles del cine. En esta nueva versión, dirigida por Maggie Gyllenhaal, la historia retoma el universo creado por la escritora Mary Shelley y lo revisita desde una perspectiva contemporánea.



Más allá de la estética gótica y los elementos tradicionales del horror, la película funciona también como un comentario social. En esta versión, la Novia no solo es creada en un laboratorio: también es construida bajo expectativas. Se espera que ame, acompañe y complete al monstruo. Esa premisa se convierte en una metáfora de las presiones sociales que, en muchas ocasiones, determinan el papel que una persona debe asumir, especialmente en el caso de las mujeres. El filme cuestiona esa narrativa y pone en el centro la posibilidad de elegir.



En el plano psicológico, el conflicto es profundo. La Novia despierta sin pasado, sin recuerdos y sin una identidad propia, pero con un destino previamente definido por otros. Esa tensión conecta con una inquietud universal: la búsqueda de quiénes somos realmente cuando el entorno intenta definirnos. La historia convierte ese proceso en el eje emocional del relato.



En este punto, la influencia de Mary Shelley adquiere especial relevancia. Cuando escribió Frankenstein a inicios del siglo XIX, Shelley no solo imaginó a un monstruo; también exploró temas como la creación, el abandono, la soledad y la responsabilidad moral. Además, lo hizo en una época en la que las mujeres tenían un espacio limitado en la literatura y en la sociedad. Su figura como autora joven que desafió las normas de su tiempo se convierte en un antecedente directo de esta reinterpretación.



La película recoge ese espíritu. En esta versión, la Novia deja de ser un complemento narrativo y adquiere una dimensión más cercana a las inquietudes originales de Shelley: qué significa traer vida al mundo y luego intentar controlarla. De esta manera, el filme no solo revisita el mito cinematográfico, sino que dialoga con la intención literaria que lo originó.



El rechazo, que en la versión clásica era interpretado como un gesto de horror, adquiere aquí un significado distinto. Negarse a aceptar un vínculo impuesto se convierte en una afirmación de autonomía, incluso si ello implica enfrentar la soledad.



Con esta propuesta, The Bride! demuestra que los grandes mitos sobreviven porque pueden reinterpretarse según las preocupaciones de cada época. Lo que comenzó como una historia sobre ciencia y transgresión se transforma ahora en una reflexión sobre identidad, libertad y responsabilidad. En ese proceso, la influencia creativa de Mary Shelley sigue presente y recuerda que los conflictos más inquietantes no siempre nacen en un laboratorio, sino en las decisiones que otros intentan tomar por nosotros.



Puede repasar el trailer a continuación.