¿Terminó con su novio? Montserrat del Castillo lo responde sin problema

La modelo, empresaria y presentadora Montserrat del Castillo sorprendió a sus seguidores al anunciar que nuevamente está soltera.

La también conductora del programa De Boca en Boca, de Teletica, presentó el pasado 30 de abril al empresario Gustavo Chaves como su nueva pareja, tras dos años de soltería.

Sin embargo, Del Castillo dejó claro que está soltera desde hace un mes al responder la consulta de un seguidor en su cuenta de Instagram.

"Estoy tranquila. Estoy viviendo el proceso normal después de una ruptura, pero me siento muy tranquila, me siento en paz y muy enfocada ahorita en retomar todas mis cosas. Así que, bueno, sé que no soy la primera ni la última", enfatizó la presentadora.

Además, explicó que ahora dedicará más tiempo a sus proyectos personales, los cuales la mantienen bastante ocupada.





"Lo más importante es estar bien, estar en paz. Estoy soltera y tranquila. Así que ahorita me voy a enfocar muchísimo en mi prioridad, que es ser mamá", concluyó.







