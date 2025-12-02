Teletica celebra su tradicional tamaleada y renueva espíritu de unión que inspira la Navidad

Nota por Bernal Fonseca.

Teletica celebró, una vez más, su tradicional tamaleada, una costumbre profundamente arraigada en la historia de la empresa y que forma parte del inicio de la época navideña dentro de la televisora.

Este año, la actividad se integró de manera especial a la campaña navideña “Volvamos a soñar”, un mensaje que invita a recuperar la ilusión, la esperanza y la magia que nace de estar juntos.

La tamaleada, que reúne a colaboradores de todas las áreas, reafirma el valor que esta tradición tiene como símbolo de gratitud, cercanía y pertenencia. Más que una celebración, es un espacio para honrar el legado de Teletica: una empresa construida sobre los valores del amor, la unión y la convivencia como una familia.

Esta es una costumbre profundamente arraigada en la historia de la empresa.



Durante la actividad, el ambiente se llenó de música en vivo a cargo del Coro Laus Deo, la presencia de Santa Claus y el aroma del tamal navideño.

“La tamaleada es una tradición creada para tener un instante con la familia Teletica al inicio de la época navideña. Este año, conectada con nuestra campaña ‘Volvamos a soñar’ queremos inspirar e invitar a reconectar con lo esencial: que nuestro país es mejor cuando nos unimos para caminar juntos”, señaló René Picado Riba.

Fiel a su esencia, Teletica mantiene esta tradición instaurada por doña Olga Cozza, como un acto de reconocimiento hacia las personas que, día a día, hacen posible que las diferentes plataformas de la empresa lleguen a los hogares costarricenses.



