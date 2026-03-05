Teletica busca a los mejores “karaokeros” del país para su nuevo formato

La pantalla nacional se prepara para encender el micrófono y abrir el escenario a nuevas voces aficionadas del canto. Teletica alista el estreno de “Batalla de Karaoke”, un nuevo programa de entretenimiento que llevará a la televisión el talento que surge en bares y restaurantes de todo el país.



La propuesta busca convertir el karaoke en un espectáculo televisivo. Según explicó la productora Vivian Peraza, el formato surge en un momento en el que esta forma de entretenimiento vive un auge en diferentes espacios nocturnos.



“Este formato es para el pueblo. Tomando en cuenta todo lo que está en auge ahorita, como los karaokes, nos pareció el momento oportuno para lanzar esta propuesta que se resume en una gran fiesta de canto”, señaló Peraza.

El programa reunirá a 70 cantantes aficionados, quienes competirán durante ocho semanas. Cada noche se elegirá a un ganador mediante una votación en tiempo real que el público podrá seguir durante la transmisión.



Cada ganador semanal recibirá ₡500.000 y el pase a la final. En el último programa, los siete finalistas competirán por el premio mayor de ₡3 millones.



Los participantes serán reclutados a través de una gira por bares y restaurantes del país. Entre las zonas previstas se encuentra Nicoya y otras localidades de Guanacaste, aunque los lugares específicos aún están por confirmarse. Los establecimientos interesados en formar parte del proceso de selección pueden solicitar información al correo [email protected].

Batalla de Karaoke se estrenará el sábado 11 de abril y contará con la conducción de Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, mientras que René Barboza participará como personaje del programa. Además, tres animadores se encargarán de incentivar al público y convertir cada emisión en una verdadera fiesta musical.



El formato apuesta por dos horas de música en vivo, participación del público y ambiente festivo. En palabras de la producción, se trata de llevar a la televisión la energía que caracteriza a las noches de karaoke en bares del país.



El programa también marcará el regreso de Keyla Sánchez a la pantalla de Teletica. Según la producción, el formato requiere una conducción cercana y espontánea, cualidades que consideran que la presentadora aporta al proyecto.



Con esta producción, Teletica busca reforzar su oferta de entretenimiento y continuar apostando por formatos de producción nacional que conecten con el público.





