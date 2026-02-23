Teletica anuncia presentador para décima temporada de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Edgar Silva asumirá la conducción de la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM).

El anuncio marca una nueva etapa en la historia de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión costarricense. En esta edición, el programa será conducido por Silva, comunicador de amplia trayectoria y uno de los presentadores más reconocidos del país.

Su llegada responde a un recorrido profesional marcado por la versatilidad, la cercanía con la audiencia y una curiosidad constante como comunicador. A lo largo de los años, Edgar ha demostrado una capacidad única para conectar con distintas generaciones y públicos, siempre desde la autenticidad y el respeto por las historias de las personas.

Edgar Silva se sentará frente a los participantes de QQSM.

¿Quién quiere ser millonario? es un espacio que va más allá del entretenimiento. Es un escenario donde el conocimiento abre oportunidades, donde la educación ocupa un lugar central y donde se respaldan sueños personales y de organizaciones cuando el programa se realiza con fines sociales. En ese contexto, la experiencia y el espíritu de Edgar Silva se integran de forma natural a la esencia del formato.

Esta nueva etapa honra la historia del programa y proyecta una temporada cargada de emoción, propósito y compromiso con el aprendizaje de la sociedad costarricense.

Le deseamos lo mejor a Edgar Silva en esta nueva faceta profesional en la pantalla de Teletica, que inicia el próximo martes 3 de marzo a las 8 p. m.