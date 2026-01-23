Entretenimiento
Teletica anuncia cambio en la producción de ‘De Boca en Boca’
Vea aquí el comunicado oficial de la empresa.
Televisora de Costa Rica anunció, este viernes, un cambio en la producción del programa De Boca en Boca (DBEB).
El siguiente es el comunicado oficial de la empresa:
"Televisora de Costa Rica informa que el día de hoy ha concluido la relación laboral con el señor Danny Jiménez, productor de la revista 'De Boca en Boca'.
"En adelante, este rol será asumido por el señor Diego Piñar, quien, además, continuará como jefe de información del programa.
"Agradecemos su contribución y le deseamos éxito en sus futuros proyectos profesionales".