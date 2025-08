‘TEDx Pura Vida’ inicia este jueves con ideas valiosas y transmisión global

TEDx Pura Vida volverá a encender el escenario del Auditorio Nacional del Museo de los Niños, este jueves 7 de agosto, a partir de las 11 a. m., con una jornada cargada de pensamiento crítico, creatividad y conversaciones significativas.

El evento ofrecerá 14 charlas breves y tres intervenciones culturales que abordarán temas tan diversos como la paz, la educación, el periodismo, la energía, la valentía, la productividad y la introspección.



La edición de este año contará con la participación de 19 expositores, entre ellos la periodista y jefa de información de este medio, María Jesús Prada.

A Prada se le unirán Édgar Murillo, Ileana Palaco, Jorge Woodbridge, Ligia Madrigal, Eugenio Araya, Ana Karina Álamo, Miguel Fuentes, Gustavo Román, Camelia Ilie, Joyce Zurcher, Amalia Ortuño, Rocío Campos, Betsy Martínez, Daniel Moreno, Bryan Hernández, Adrián Alvarado y Aimée Leslie.

El evento tendrá espacios de descanso para fomentar el intercambio de ideas entre asistentes y finalizará con un cóctel de networking. No obstante, el acceso será únicamente por invitación. Las personas interesadas pueden proponer asistentes o postularse mediante el formulario oficial en su página web.

Roberto Sasso, director de TEDx en Costa Rica, explicó a Teletica.com que el proceso para seleccionar a los expositores incluye dos etapas clave: selección y curaduría.

La audiencia también se elige con cuidado.

Agregó que cualquier persona puede sugerir o autopostularse para asistir o incluso para exponer.

Para Sasso, el impacto más grande de TEDx en estos 15 años ha sido promover una cultura donde compartir ideas es parte esencial del desarrollo colectivo.

También fue enfático al señalar que el miedo a que las ideas sean robadas no tiene cabida en este espacio.

​“Si alguien me dice ‘tengo una gran idea, pero me da miedo que me la roben’, esa persona no es material para TEDx”.