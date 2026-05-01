Swing criollo: 14 años de ser patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica
Queremos visibilizar esta manera única que tenemos los ticos de bailar la cumbia.
El swing criollo costarricense es una expresión viva de nuestra cultura. Declarada patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica por la Unesco, esta forma de bailar representa historia, identidad y alegría de los ticos (ver video adjunto).
Nacido en los salones populares y barrios josefinos, el swing criollo mezcla influencias del bolero, el jazz y la música tropical, con pasos rápidos y giros característicos que lo hacen único.
Esta declaratoria cumplirá 14 años el próximo 3 de mayo, por lo que quisimos visibilizar esta manera única que tenemos los ticos de bailar la cumbia.
Repase la entrevista en la que celebramos con música y pasos que lo invitan a moverse y disfrutar.
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