“Soy Tico” sonó por primera vez en el Berklee College of Music

Por primera vez, una canción folclórica costarricense sonó en uno de los escenarios académicos más influyentes del mundo.



Este martes 10 de marzo, el Berklee College of Music celebró en Boston el concierto “Ídolos Latinos”, una producción que rinde homenaje a la diversidad y la influencia de la música latinoamericana.



La edición de este año marcó un momento histórico para Costa Rica: en el Berklee Performance Center, por primera vez se interpretó “Soy Tico”, del compositor costarricense Carlos Guzmán, una de las canciones más representativas de la identidad nacional.



La interpretación estuvo a cargo de la cantautora costarricense Sofía Escalante, quien fue seleccionada tras un proceso de audiciones en el que participaron artistas de diferentes países.



La representación costarricense también incluye a otras artistas que formarán parte de la orquesta del concierto: Carmela Feoli, en el violín; Amanda Sánchez, en el cello; y Danny Castro en la marimba.



El concierto “Ídolos Latinos” reúne a cantantes de distintas nacionalidades para rendir homenaje a figuras que han dejado huella en la música latinoamericana. El repertorio incluye clásicos y éxitos contemporáneos de artistas como Juan Luis Guerra y Rubén Blades, entre otros.



En este contexto, cada país representado reconoce a un referente de su tradición musical. En el caso de Costa Rica, el artista seleccionado fue Carlos Guzmán, cuya obra ha contribuido a construir parte del imaginario sonoro del país.



Guzmán cuenta con formación en el Conservatorio Castella, la Universidad Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional. Desde 1977 es fundador y motor creativo del Grupo Gaviota, además de compositor, arreglista y director musical.



El propio compositor compartió el video de la interpretación en redes sociales y destacó el momento con el siguiente mensaje: “La escuela de música de Berklee, con su prestigio mundial, incluyó Soy Tico en su programa Ídolos Latinos 2026. Felicitaciones a Sofía Escalante, Amanda Sánchez, Carmela Feoli y el grupo de ticos que participaron”.

El concierto de este martes no solo celebra la música latina. También abre una nueva página para Costa Rica en uno de los centros de formación musical más reconocidos del mundo.

