Skógafoss: la prueba física más hermosa del sur de Islandia

Skógafoss no es cualquier catarata. Es la diva del sur de Islandia: poderosa, fotogénica y siempre rodeada de turistas que intentan tomarse una selfie sin terminar empapados.

Y, como ocurre con todo sitio célebre, nunca falta el consejo transmitido con solemnidad casi ancestral: “Suba las gradas, vale la pena.” Lo que pocos mencionan es el detalle crucial: son 527 escaleras. Quinientas veintisiete.

Durante el ascenso, mientras la respiración se acelera y el frío golpea las manos, aparecen las primeras maravillas del lugar. La caída de 60 metros genera un rocío que dibuja arcoíris casi permanentes, de esos que alimentan la imaginación y sostienen la idea de que un antiguo vikingo pudo haber escondido un cofre de oro detrás del agua. No hay tesoro confirmado, pero la vista que se abre al llegar arriba compensa cualquier búsqueda fallida y cualquier pausa dramática en medio de la subida.



En la cumbre, el rugido que domina desde abajo se convierte en un murmullo suave, como si la cascada también se tomara un respiro. Desde allí nace un sendero que acompaña al río antes de lanzarse en caída libre, un recorrido que revela pequeñas cascadas dispersas por el paisaje, cada una intentando (sin éxito) robarle el protagonismo a la imponente Skógafoss.



Entre el viento, el agua y la altura, el lugar recuerda que la fuerza y la belleza no siempre se contradicen: a veces suben juntos, paso a paso, hasta el mirador.

Este viaje forma parte de una serie especial realizada junto a MD Tours para mostrar los paisajes y experiencias que aguardan en Islandia. Muy pronto, durante el Festival de la Luz, dos personas podrán vivir esta misma aventura: se obsequiarán dos boletos para descubrir el país del fuego y el hielo.

