Sixpence None the Richer se presentará por primera vez en Costa Rica

La icónica banda de rock alternativo Sixpence None the Richer llegará por primera vez a Costa Rica el próximo 20 de junio, como parte de la gira conmemorativa por su 25 aniversario.

El concierto se realizará en el recinto Amorcito Corazón, ubicado al costado de Río Campo, en la radial Lindora – Belén.



Las entradas estarán disponibles muy pronto a través de Smarticket.net, y se dará a conocer la fecha exacta, así como localidades y precios de los boletos en las próximas semanas.



Conocidos por sus éxitos de los 90, como There She Goes, Don't Dream It's Over, Breathe Your Name y su famosa balada Kiss Me, Sixpence None the Richer conquistó el corazón de muchos con su estilo único. En especial Kiss Me, se destacó al formar parte de la exitosa película She’s All That, lo que catapultó a la banda a la fama mundial.



La formación actual de la banda incluye a Leigh Nash, Matt Slocum, Dale Baker y Justin Cary.

En octubre de 2024, decidieron reunirse nuevamente para una gira que comenzó en Estados Unidos y que los traerá a nuestro país para celebrar sus 25 años de carrera y compartir su nueva música con el público costarricense.



El evento promete ser una experiencia única para los fanáticos de la banda y de la música de los 90.