San José revela su nueva imagen: vea la marca que representará a la capital en adelante

San José presentó este viernes su nueva Marca Ciudad, un proyecto con el que la Municipalidad busca actualizar la manera en que la capital se comunica y se proyecta ante habitantes y visitantes. El anuncio, encabezado por el alcalde Diego Miranda —quien asumió el cargo en 2024 con una promesa orientada a modernizar la gestión municipal y fortalecer la participación ciudadana—, marca el cierre de un proceso de varios meses de consulta pública.



La identidad visual, que a partir de ahora acompañará programas culturales, intervenciones urbanas y comunicación institucional, se construyó con el aporte de más de 1000 personas. La Municipalidad hizo 13 talleres presenciales en los distritos del cantón, 459 entrevistas en espacios públicos y una encuesta digital con 340 respuestas abiertas. Ese insumo permitió identificar los elementos que la población considera representativos de San José.



“Esta nueva Marca Ciudad es el reflejo de lo que San José realmente es: una capital activa, auténtica y profundamente humana… San José te quiere aquí”, afirmó el alcalde Miranda al presentar la iniciativa.

La propuesta incluye el eslogan “San José te quiere aquí”, que la Municipalidad usará en actividades públicas, proyectos territoriales y campañas de información. La institución señala que la marca no es un elemento decorativo, sino una herramienta para fortalecer el vínculo entre la ciudad y quienes la habitan, además de apoyar estrategias de reputación territorial.



Con este lanzamiento, San José inicia una etapa en la que su imagen oficial busca alinearse con la visión de una capital más participativa, ordenada y cercana a su gente.

