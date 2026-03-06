San José de antaño: un viaje entre tranvías y elegancia

Las imágenes de un San José antiguo nos recuerdan una ciudad muy distinta a la que usted conoce hoy. Tranvías recorriendo las calles, carretas avanzando con calma y una sociedad que se distinguía por su elegancia en el vestir forman parte de una época que marcó la historia de la capital (ver video adjunto).

Aunque el tiempo ha transformado el paisaje urbano, todavía es posible encontrar huellas de aquel pasado en distintos rincones del país. Edificaciones, detalles arquitectónicos y espacios históricos continúan contando la historia de generaciones pasadas.

Para descubrir algunas de estas joyas arquitectónicas de la Gran Área Metropolitana, en el programa conversamos con Jessica Blas, guía de Chepecletas, quien nos invitó a mirar la ciudad con otros ojos y reconocer el valor histórico que aún habita en sus calles.

