Romeo Santos & Prince Royce protagonizarán el concierto de bachata más esperado en Costa Rica

Costa Rica se alista para recibir uno de los conciertos más esperados por los amantes de la música latina. En agosto, el Estadio Nacional será el escenario donde Romeo Santos y Prince Royce compartirán tarima en una noche que promete marcar un antes y un después para la bachata en el país.



La producción estará a cargo de ONE Entertainment, empresa que ha apostado por un formato de medio estadio. Esta decisión implica un aforo limitado que busca ofrecer una experiencia más cercana, tanto en lo visual como en lo sonoro, para quienes asistan al evento.



La reunión de ambos artistas no es casual. Se trata de dos figuras clave en la evolución del género: por un lado, Romeo Santos, quien lideró la internacionalización de la bachata con Aventura y consolidó una carrera solista con récords de asistencia y éxitos globales; por otro, Prince Royce, quien desde su debut en 2010 ha mantenido una presencia constante en las listas y ha ampliado el alcance del género hacia nuevas audiencias.



Este encuentro llega además en un momento relevante para ambos, tras recientes reconocimientos en los Billboard Latin Music Awards, lo que incrementa la expectativa por el repertorio que interpretarán juntos en suelo costarricense.



“Lograr que Romeo Santos & Prince Royce coincidan en un mismo escenario en Costa Rica responde a nuestra visión de presentar producciones de estándar internacional. Este concierto representa un momento significativo para los seguidores de la bachata y reafirma nuestro compromiso de ofrecer experiencias de alto nivel técnico y artístico. El formato de medio estadio nos permitirá garantizar cercanía, calidad y una capacidad limitada que eleva la experiencia del público”, explicó Juan Carlos Campos, CEO y productor general de ONE Entertainment.

Las entradas estarán disponibles en distintas localidades con precios que van desde ₡13.900 hasta ₡125.000, sin cargos adicionales. La preventa iniciará con tarjetas American Express del 20 al 22 de marzo, seguida por clientes BAC Credomatic del 23 al 25 de marzo. La venta general comenzará el 26 de marzo.

Romeo Santos & Prince Royce: disposición de entradas.

​Con una trayectoria de casi dos décadas, ONE Entertainment ha traído al país a más de 125 artistas internacionales, consolidándose como una de las productoras más relevantes de la región. En esta ocasión, apuesta por un espectáculo que no solo reúne a dos íconos, sino que también busca ofrecer una experiencia de alto nivel para el público costarricense.