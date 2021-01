René Barboza: “Chorreando café me di cuenta de que tenía COVID-19”

El exintegrante de “Tu Cara me Suena”, René Barboza, un día de diciembre se sentó a hacer un taza de café y al no percibir el olor supo que estaba contagiado de COVID-19.



El pasado 26 de diciembre le dieron de alta y ahora da gracias a Dios de que salió con vida porque padece de diabetes.



“Me siento muy débil, muy cansado y desganado. Yo me sentí mal una noche, llame a la ambulancia y me inyectaron, pero después perdí el olfato”, comentó Barboza.

Dice René qué pasó en cuarentena solo, en su casa, donde “una chuleta me sabía igual a un gallo de chayote, o sea, a nada”.



El exintegrante de “Tu Cara me Suena” recuerda que los síntomas empezaron el 13 de diciembre.

“(...) Me hice el examen el 16 y me mandaron orden sanitaria de inmediato para quedarme en casa. No hay ninguna conspiración, déjense de tantas ‘babosadas’ con eso”, exclamó el periodista y cantante.

El tico tiene un servicio de comidas en redes sociales llamado “La Paella De René” y, poco a poco, está retomando su trabajo.