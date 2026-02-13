Reconocida presentadora regresa a ‘Sábado Feliz’

Un rostro muy querido por el público de Sábado Feliz vuelve a casa. La periodista Ana Lucía Vega regresa al programa sabatino como presentadora invitada y, a partir de ahora, los televidentes la verán con más frecuencia en el espacio de concursos.



“Ana Lu”, como la llaman con cariño, formó parte del elenco durante siete años. Aunque se despidió hace más de una década, asegura que nunca se ha sentido lejos: lleva el sello de Sábado Feliz en el corazón.



El reencuentro se dio a inicios de enero, cuando la producción la invitó como parte del público. Tras una breve aparición en el set, el cariño de la gente no tardó en sentirse y las redes se llenaron de mensajes recordando su etapa junto a Mauricio Hoffmann. La respuesta fue tan positiva que decidieron sumarla como presentadora ocasional, cuando algún miembro del equipo tenga otros compromisos.

Para Hoffmann, la noticia fue motivo de alegría.

“Tener a Lulita es lindísimo. Es una amiga muy querida y una gran profesional que comenzó aquí su carrera. Las familias la sienten cercana y disfrutan tenerla de vuelta”, expresó.

El resto del elenco también celebró su regreso. Entre risas, música y mucha complicidad, ya grabaron el programa que se transmitirá este sábado 14 de febrero.



Desde la producción lo resumen con gratitud: están felices de tenerla de vuelta en la que siempre será su casa.

​

