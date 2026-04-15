Querida figura regresa a Teletica con sección especial en 'Sábado Feliz'

La maquillista y ganadora de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), Mariana Uriarte, se integrará oficialmente como colaboradora de Sábado Feliz, luego de una reciente aparición en el programa que dejó una impresión positiva en la producción.

Así lo confirmó Gabriela Solano, productora del espacio, quien detalló que la comunicadora contará con una sección especial dentro del formato.



Según Solano, la decisión se tomó tras ver el desempeño de Uriarte al sustituir temporalmente a Neto Rangel. Durante esa participación, la presentadora lideró un reto de baile que destacó por su energía y conexión con la audiencia.

​“Lo hizo tan espectacular que nos encantó. Mariana reúne todas las características del programa: es familiar, alegre, sencilla y cálida. Tiene una conexión directa con el público, especialmente con las señoras, y eso va muy alineado con lo que somos”, explicó la productora.

El nuevo segmento estará enfocado en el bienestar integral, en sintonía con los valores personales y profesionales de Uriarte, así como con su marca Karamawi, orientada al empoderamiento femenino. Aunque aún se afinan detalles como el nombre y la estructura, ya se definieron los primeros contenidos.



El debut de esta sección será con una clase de zumba que la presentadora impartirá junto a Neto Rangel, como parte del programa que se graba este jueves y se transmitirá el sábado. Esta dinámica marcará el inicio de lo que la producción proyecta como un espacio variado, enfocado en salud, movimiento y motivación.

El programa se grabará este jueves, pero la primera aparición de Uriarte en el programa sabatino será este 18 de abril.



Además, la empresaria también asumirá un rol cercano con el público en el estudio, en medio de la ausencia temporal de Jhonny López, quien tradicionalmente cumple esa función. La producción destacó que esta oportunidad también representa un espacio de crecimiento para ella.

​“Es una persona muy talentosa, carismática y natural. Tiene muchas ganas de aprender y crecer, y eso es muy valioso para nosotros”, añadió Solano.

Desde la producción aseguran que la llegada de Uriarte busca refrescar el programa con nuevas energías, manteniendo la esencia que lo ha caracterizado.

