¿Qué ver este mes? La guía completa de estrenos en 'streaming' para mayo 2026

Mayo llega con una agenda nutrida para los amantes del streaming. Las plataformas empiezan a calentar motores en mayo, preparándose para la temporada de estrenos del verano, con una oferta que incluye superhéroes, historias de suspenso, buenas dosis de crimen y comedias para todo público. A continuación, un repaso plataforma por plataforma.

Netflix

La plataforma más popular del mundo apuesta este mes por una combinación de producciones españolas y contenido internacional. Netflix lanza varios proyectos de origen español: la película Mi querida señorita, que narra la historia de una mujer madura y soltera que, tras acudir al médico, descubre que tiene genitales masculinos; y la serie Berlín y la dama del armiño, spinoff de La casa de papel, en la que Berlín (Pedro Alonso) y su banda se reúnen para robar una pintura de Leonardo Da Vinci expuesta en Sevilla.

HBO Max

HBO Max destaca este mes con The Moment, un falso documental en el que la cantante Charli XCX interpreta a una estrella de la música pop en ascenso que se prepara para iniciar su primera gira de conciertos en grandes estadios. En el elenco la acompañan Rosanna Arquette, Alexander Skarsgård y Kyle Jenner, entre otros.

La plataforma también estrena en streaming la nueva versión de Cumbres Borrascosas (2026), protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Además, llega Lurker, un thriller psicológico de 2025 que recibió buenas críticas en su estreno, en el que el empleado de una tienda de ropa entra en el círculo íntimo de un artista de moda, dando paso a una tensa relación de poder.



Disney+

La principal novedad de Disney+ en mayo es el estreno del episodio especial The Punisher: One Last Kill, que promete una secuencia intensa de acción y violencia al estilo John Wick. El Punisher (Jon Bernthal) aparecerá también como personaje secundario en la película Spider-Man: Brand New Day, a estrenarse en cines el 31 de julio.

Prime Video

Los hermanos Russo, directores de Avengers: Endgame, regresan con la temporada 2 de la serie Citadel, protagonizada por Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas y Stanley Tucci. Asimismo, vuelve Good Omens con su tercera temporada, y Prime Video estrena Off Campus, basada en las exitosas novelas de Elle Kennedy, centrada en la vida amorosa de varios personajes del mundo del hockey universitario.

Apple TV+

Apple TV+ concentra sus lanzamientos más importantes en cuatro series. El título más sonado es Maximum Pleasure Guaranteed, protagonizada por Tatiana Maslany —ganadora del Emmy a mejor actriz en 2016 por Orphan Black—, quien da vida a Paula, una madre recién divorciada en crisis que, al parecer, es testigo de un homicidio, lo que la involucra en una red de chantajes y asesinatos. La plataforma estrena también la primera película dirigida por John Travolta, Propeller One-Way Night Coach.

