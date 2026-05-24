'Pupilas': la obra para que personas ciegas, sordas y público general vivan el arte con sus sentidos

Una experiencia donde el sonido, las texturas, los aromas y el movimiento reemplazan la forma tradicional de ver el teatro. Así será “Pupilas”, una propuesta escénica multisensorial e inclusiva que llegará a escena con ocho funciones abiertas a públicos diversos.



El montaje es una colaboración entre Danza Universitaria de la Universidad de Costa Rica y Okarina Teatro Sensorial, y busca que personas sordas, ciegas y público general puedan disfrutar de una misma experiencia artística desde sus propias capacidades sensoriales.



La obra explora el mundo de los sueños mediante una puesta en escena que combina danza, teatro sensorial, música y recursos inmersivos. Más que contar una historia lineal, “Pupilas” apuesta por crear una vivencia íntima a través del cuerpo, la cercanía con el público y distintos estímulos sensoriales.



Además, el montaje incorpora momentos inspirados en las vivencias de personas sordas dentro de la sociedad, visibilizando sus formas de comunicación y percepción del entorno.



En escena participarán más de 20 artistas, quienes desarrollaron herramientas de comunicación escénica accesible bajo la dirección de Gustavo Hernández, de Danza Universitaria, y Karina Mora, de Okarina Teatro Sensorial, ambos ganadores de Premios Nacionales en 2023.

Parte del equipo que desarrolló la obra. ﻿

“Nos cuestionamos como artistas otras formas de acercarnos al público. No es una versión única; desarrollamos guiones que puedan acercar a diversas poblaciones a vivir una experiencia desde sus posibilidades”, explicó Mora.



Es decir, el guión de la obra será desarrollado según las capacidades físicas del público receptor, de tal forma que las sensaciones y los sentidos puedan percibir la puesta en escena en todo su esplendor.