'Pupilas': la obra para que personas ciegas, sordas y público general vivan el arte con sus sentidos
La experiencia combina el sonido, las texturas, los aromas y el movimiento que reemplazan la forma tradicional de ver el teatro, según las capacidades de cada público.
Una experiencia donde el sonido, las texturas, los aromas y el movimiento reemplazan la forma tradicional de ver el teatro. Así será “Pupilas”, una propuesta escénica multisensorial e inclusiva que llegará a escena con ocho funciones abiertas a públicos diversos.
El montaje es una colaboración entre Danza Universitaria de la Universidad de Costa Rica y Okarina Teatro Sensorial, y busca que personas sordas, ciegas y público general puedan disfrutar de una misma experiencia artística desde sus propias capacidades sensoriales.
La obra explora el mundo de los sueños mediante una puesta en escena que combina danza, teatro sensorial, música y recursos inmersivos. Más que contar una historia lineal, “Pupilas” apuesta por crear una vivencia íntima a través del cuerpo, la cercanía con el público y distintos estímulos sensoriales.
Además, el montaje incorpora momentos inspirados en las vivencias de personas sordas dentro de la sociedad, visibilizando sus formas de comunicación y percepción del entorno.
En escena participarán más de 20 artistas, quienes desarrollaron herramientas de comunicación escénica accesible bajo la dirección de Gustavo Hernández, de Danza Universitaria, y Karina Mora, de Okarina Teatro Sensorial, ambos ganadores de Premios Nacionales en 2023.
“Nos cuestionamos como artistas otras formas de acercarnos al público. No es una versión única; desarrollamos guiones que puedan acercar a diversas poblaciones a vivir una experiencia desde sus posibilidades”, explicó Mora.
Para el público en general, el equipo artístico proporcionará un dispositivo similar a unos lentes de sky en nieve que estarán completamente oscurecidos, de tal manera que durante el tiempo de la obra, la persona no podrá ver absolutamente nada de lo que ocurre a su alrededor, será su cuerpo el que "vea" a través de los demás sentidos.Gustavo Hernández describió la obra como “una invitación a disfrutar el mundo desde otra mirada, una mirada interna, profunda y más sensible”.
La propuesta también contó con el acompañamiento de estudiantes de música, profesoras y profesores de educación especial de la Universidad de Costa Rica y la participación de Lui Chang, actor sordo de Okarina Teatro Sensorial, quien colaboró en la adaptación del guion en lesco y en la construcción de escenas relacionadas con la experiencia de vida de personas sordas.
Las funciones se realizarán en el Taller Nacional de Danza, en Barrio Escalante, en San José, entre el 29 de mayo y el 7 de junio.
Las entradas tendrán un costo de ₡5.000 y estarán disponibles durante la semana del estreno en el sitio web de Okarina Teatro Sensorial y sus redes sociales.
Funciones de “Pupilas”
- Viernes 29 de mayo – 7 p. m.
- Sábado 30 de mayo – 7 p. m.
- Domingo 31 de mayo – 7 p. m.
- Viernes 5 de junio – 7 p. m.
- Sábado 6 de junio – 3 p. m. y 7 p. m.
- Domingo 7 de junio – 3 p. m. y 7 p. m.