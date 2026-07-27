Punk y hardcore se unen en concierto para ayudar a víctimas del terremoto en Venezuela

La escena hardcore costarricense se unirá para apoyar a las personas afectadas por los terremotos que golpearon La Guaira, Venezuela, mediante un concierto benéfico cuya recaudación será destinada a la compra de insumos para los damnificados.

El evento se realizará el viernes 31 de julio, a partir de las 7 p. m., en Starview, en La Línea. La entrada tendrá un costo de ₡1.000.

Sobre el escenario estarán las bandas Altercados, Disentería, Crosswords, Inersia y Overshock, que unirán fuerzas con el objetivo de recaudar fondos para las labores de ayuda humanitaria.

Los organizadores informaron que el 100 % del dinero recaudado será utilizado para comprar insumos que serán distribuidos por civiles en centros de acopio, fundaciones y hospitales en Venezuela, mediante la gestión de @atlhaz y su familia.

Además, quienes no puedan asistir al concierto también podrán colaborar mediante SINPE Móvil al 8696-3393, indicando el detalle "Donación".

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron más de 5.500 fallecidos, alrededor de 16.700 heridos y miles de personas sin hogar. Las autoridades también reportan cientos de edificios colapsados y decenas de miles de desplazados que permanecen en refugios improvisados.

Con esta actividad, la comunidad musical busca aportar su granito de arena para atender una de las emergencias humanitarias más graves que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.



