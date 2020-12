Publican audio de Tom Cruise gritándole a su equipo de filmación

Con el ánimo cegado en cólera, el actor Tom Cruise “regañó” a dos miembros de su equipo, que son parte del rodaje de la séptima entrega de “Misión Imposible”, por no mantener la “sana distancia”.



Los hechos ocurrieron en Inglaterra, en los estudios de la Warner Bros ubicados en Leavesden, informó el diario The Sun, quien reveló el audio de los gritos.



Cruise, protagonista de la saga y productor, no quiere retrasarse si aparecen personas con coronavirus en su equipo de filmación.



"Hablo por teléfono con todos los putos estudios por la noche, con compañías de seguros, productores y nos están mirando y usándonos para hacer sus películas. Estamos creando miles de trabajos, hijos de puta", dijo a gritos el actor.



"(...) Si veo que lo hacen de nuevo [no respetar las normas de bioseguridad], se van. Y si cualquiera en este equipo lo hace, eso es todo (...) Y tú, no vuelvas hacerlo nunca", exclamó Cruise.



"Sin disculpas. Pueden decírselo a las personas que están perdiendo sus casas porque nuestra industria está cerrada. Esto no va a poner comida en sus mesas ni pagar por su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches... El futuro de esta jodida industria. Así que lo siento, yo estoy más allá de las disculpas. Les dije y ahora lo quiero, y si ustedes no lo hacen [acatar las normas], están fuera".



"(...) ¿Entienden lo que quiero? ¿Entienden la responsabilidad que tienen? (...) Las películas están andando gracias a nosotros. Si cerramos, les costará empleos a las personas, su casa, su familia. Eso es lo que está pasando".



"(...) Y me preocupo por ustedes, pero si no me van a ayudar, se van, ¿de acuerdo?".



The Sun publicó que Tom pagó más de 500 mil libras esterlinas por una embarcación para mantener aislado al equipo de rodaje.



Mientras grababan en Italia doce miembros de su equipo dieron positivo por COVID-19, lo que provocó que unos 150 extras no pudieran filmar.