Pintor tico realiza obras únicas en el mundo: transforma armas en arte

Juan Carlos Chavarría Chorres desde niño traía ese gusanito por el arte, a pesar de estudiar administración de negocios terminó dedicándose a ser pintor.

Es un autodidacta que desde hace 20 años invierte el 100% de su tiempo en su pasión. "Ha sido un proceso de vida donde he aprendido muchísimas cosas, el arte me ha transformado de muchas maneras", comentó Chavarría.

Con el fin de distinguirse como pintor, el costarricense pensó afuera de la caja y se le ocurrió realizar cuadros únicos en el mundo, hechos con piezas de armas.

"Mi arte es muy particular, es hecho a base de trozos de armas, que destruyen en la Dirección de Armamento y me las donan. Yo las convierto en obras de arte con mensajes positivos. El hablar de una transformación de armas en obras llenas de colores es algo único en el mundo, porque no existe otro artista que haga arte con armas como yo lo hago", señaló el josefino de 47 años de edad.

Proceso de sellado de las piezas.





Un cuadro mediano del pintor ronda los $12.500, un precio que se basa en su trayectoria y el gran esfuerzo de trabajar estos materiales especiales.

"En el arte los precios no son antojadizos, como en todo, en el arte juega el currículum, lo que has hecho, donde has expuesto, en cuáles países, museos, etc. Indudablemente, el arte que hago, al ser materiales difíciles de conseguir, y el proceso de incrustar las piezas, el sellado que lleva muchas capas (hasta ocho horas), todo esto hace que el proceso sea más largo (un mes o más)", acotó.

Chavarría ha participado en más de 25 exposiciones individuales y en más de 100 exposiciones colectivas, tanto en Costa Rica, como en diferentes países.

Actualmente, sus obras se encuentran en diferentes colecciones privadas de nuestro país, América del Sur, Estados Unidos y Europa.



Resultado final del cuadro ya con el color incorporado.





¿Qué significado tienen las obras?

"Cuando yo decido dedicarme 100% al arte, quise hacerlo para promover mensajes, entonces empecé a trabajar con el tema del medio ambiente y hace 10 años que empecé con esto de armas, me ha llevado hablar de grandes trasformaciones. La primera colección que hice está inspirada en valores humanos, se llama "Unión". Son obras hechas con trozos de armas que las hubieran podido quemar o habrían matado a alguien y les hemos cambiado su razón de ser y ahora dan mensajes positivos".

Fundación “Transformación en Tiempos Violentos”

Su obra destaca por su vigor y colorido, así como por las fuertes texturas y los acabados que realzan en sus óleos.





Chavarría creo la Fundación “Transformación en Tiempos Violentos” para darle un segundo sentido a su arte.



Esta fundación impulsa un mensaje de paz, desarme y cambio, promoviendo la destrucción de armas para convertirlas en obras pictóricas. Además, promueve la transformación de privados de libertad, personas en condiciones de riesgo social (niños de comunidades Pococí, Guararí y La Carpio) y las sociedades en general.



Destacamos tres obras que para el pintor tienen un gran significado:



"Energías Mágicas en Noche de Luna"



Esta obra tiene dimensiones de 52 cm por 72 cm, está expuesta en el GAT del Aeropuerto Juan Santamaría.

"Esta obra habla de la Luna, de sus efectos energéticos en la vida humana, de la noche, de la influencia lunar, de los colores de la noche. 21 piezas de cañones forman el entretejido, 14 tornillos de antiguas armas son las estrellas, y la luna reinante, hecha con pequeñas piezas de armas. El 7 es recurrente en mi obra, de esta forma, todo está numerológicamente contado para tener relación con el 7 o sus múltiplos, esto por cuanto el 7 es considerado el número perfecto, el número de Dios", comentó el artista.

Obra "El Sol Saldrá"

Al igual que la anterior, esta obra mide 52 cm por 72 cm fue hecha en apoyo a la canción del mismo título, del cantautor de El Salvador, Gilber Cáceres. "Es para dar un mensaje a nuestros pueblos de esperanza y optimismo, en relación con la pandemia".

"Alta Mar"



Finalmente, esta pieza viene en un formato más pequeño, mide 25 cm por 35 cm. "Habla del mar, del sol alumbrándolo, 7 tornillos de estrellas y 7 partes abajo. Esta tiene un precio más económico por ser de un formato más pequeño".



Si usted desea apoyar al pintor puede visitar las redes sociales de la Fundación Transformación en Tiempos Violentos Costa Rica o bien llamar al número 8580-0273.



Además, en la terminal de vuelos privados del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría están expuestos cuadros suyos como parte de la Galería Antígono y su proyecto Arte sin fronteras.



"Trabajamos con 45 artistas, en su gran mayoría reconocidos, algunos maestros y unos pocos emergentes de muy buen nivel. Es un convenio que se realizó con el GAT hace más de dos años para tener una vitrina importante de exhibición y venta de arte, tan variado en muchísimas y diferentes técnicas y temáticas para poder dar una muestra interesante y oportuna a todo el extranjero que nos visita, que es donde pueden adquirir con un precio directamente del artista", indicó Orlando Sotela director de la Galería Antígono.