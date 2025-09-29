Periodista de TN7 crea emotiva foto con IA: “Anhelé que mis papitos vivieran esto conmigo”

Mónica Matarrita, periodista de Telenoticias, creó una emotiva foto con inteligencia artificial (IA).

En la imagen, publicada este lunes en sus redes sociales, se ve a la comunicadora acompañada de sus papás, Dimas Matarrita Fonseca y Yolanda Mora Arias, quienes ya fallecieron.

Matarrita, quien se unió al noticiario de Canal 7 en febrero de este año, había contado que ese paso profesional significaba cumplir su mayor sueño, uno que no pudo vivir con sus padres.

Emotiva imagen creada por periodista de TN7.

“La IA nos permite hacer muchas cosas, yo decidí crear esta fotografía junto a mi mamá y mi papá. Mi sueño profesional siempre fue trabajar en Teletica y anhelé que mis papitos vivieran esto conmigo, pero no fue así. La muerte de ambos cambió mi vida para siempre y es lo más doloroso que puede vivir cualquier ser humano.

“Yo decidí crear esta foto pensando en cómo nos veríamos mis papitos y yo disfrutando juntos mi sueño hecho realidad”, escribió la sucesera en la publicación.

Doña Yolanda murió el 17 de diciembre de 2018; mientras que el padre de la comunicadora, don Dimas, el 2 de julio de 2024.





“Aprovechen cada día con sus seres queridos, expresen siempre cuánto los aman porque nunca sabemos cuándo será la última vez”, concluyó Matarrita.

Recientemente, la periodista, oriunda de Siquirres, Limón, compartió parte de su historia personal en el programa Todo bien de Teletica Radio. Puede repasarlo completo en el siguiente enlace de YouTube.



