Periodista de 'Buen Día' estrena videopódcast 'Parece broma, pero es anécdota'

“Con Ginés Rodríguez vamos a contar situaciones que hemos vivido, que me mantienen los pies sobre la tierra, qué sé, yo, por ejemplo, cuándo me creí doña todo en el trabajo y bueno, alguien me recordó que si estoy ahí no es solamente por mis propios méritos, que nadie llega a ningún lado solo y eso hay que tenerlo superclaro”, expresó la presentadora.