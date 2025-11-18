Paul McCartney lanza un tema silencioso para oponerse a un proyecto sobre la IA

Paul McCartney, exmiembro de The Beatles, lanzará en diciembre un tema silencioso en la reedición de un álbum, también mudo, junto a otros artistas, como protesta contra un proyecto sobre Inteligencia Artificial (IA) que flexibiliza los derechos de autor.



El tema de McCartney, titulado 'Bonus Track', es una grabación de un "estudio vacío" con una sucesión de ruidos y tiene una duración de 2 minutos y 45 segundos.



La canción saldrá a la luz con motivo de la reedición en vinilo del álbum 'Is this what we want?' (¿Es esto lo que queremos?), prevista para el 8 de diciembre, según anunció el colectivo del mismo nombre en su sitio web.



Más de un millar de artistas, entre ellos Annie Lennox, Damon Albarn, Jamiroquai y Max Richter, colaboraron en este álbum mudo, lanzado en versión digital en febrero de 2025, que busca instar al gobierno británico a "no legalizar el saqueo musical en beneficio de las empresas de IA".



La versión en vinilo contará con solo un millar de copias y el añadido de la canción de McCartney.



"El álbum incluye grabaciones realizadas en estudios y salas de espectáculos vacíos, ilustrando el impacto que, según nosotros, tendrían las propuestas del gobierno sobre los medios de subsistencia de los músicos", indicó el colectivo.



El antiguo Beatle, de 83 años, ya había firmado, junto a 400 artistas —entre ellos Elton John, Coldplay y Dua Lipa—, una carta abierta instando al gobierno a proteger la industria musical británica.



El ejecutivo laborista propone un proyecto de ley, previsto para 2026, que aplicaría una excepción a la ley de derechos de autor para facilitar el uso de contenidos creativos en el entrenamiento de modelos de IA.



Con esta medida, las empresas tecnológicas no necesitarían obtener autorización ni remunerar a los autores, lo que ha generado indignación en la industria musical.



Según un estudio de la asociación UK Music, publicado el pasado miércoles, dos de cada tres artistas y productores consideran que la IA constituye una amenaza para su carrera.







