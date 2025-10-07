Participe por productos de ‘Tron: Ares’: nueva película de Disney sobre IA

El universo de Tron regresa con Tron: Ares, una película que aterriza en un momento crucial para la sociedad: la convivencia cotidiana con la inteligencia artificial.

El filme, dirigido por Joachim Rønning, no solo actualiza la mítica franquicia de Disney, sino que invita a cuestionar qué ocurre cuando la tecnología supera las barreras del mundo digital y comienza a influir directamente en la realidad física.

Durante el proceso de rodaje, Disney llegó a considerar la incorporación de un personaje creado completamente mediante inteligencia artificial, pero finalmente descartó la idea ante el temor de una posible reacción negativa del público.

Esta decisión revela la intención del estudio de mantener un equilibrio narrativo entre lo humano y lo sintético, sin perder la esencia emocional de la historia.

​¿Quiere ganarse productos promocionales de la icónica saga?

Teletica.com rifará dos paquetes alusivos al filme, cada uno con una gorra y un llavero.



Puede participar hasta el domingo 12 de octubre. Los ganadores serán contactados por medio del WhatsApp oficial de Teletica el lunes 13 de octubre.

Tienen una hora para responder el mensaje y tres días para recoger el paquete en las instalaciones de Televisora de Costa Rica, Sabana Oeste. De lo contrario, perderá el premio.